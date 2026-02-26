"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

Вкратце:
- Слава Демин признался, что состоял в отношениях в которых произошел выкидыш
- Шоумен поделился воспоминаниями о своем горе
Украинский ведущий Слава Демин - холостяк с 2021 года. 13 лет он прожил в браке с Ксенией Мищенко, с которой сейчас воспитывает общего сына Влада.
Личная жизнь Демина время от времени попадает в светские хроники - он достаточно открыт к ее обсуждению. Но лишь недавно он признался, что состоял в отношениях, в которых женщина потеряла ребенка.
"Я знаю, что такое, когда девушка теряет ребенка. В моих отношениях был выкидыш. К сожалению, я не помню свои чувства, когда узнал, что она беременна. Чувство потери ребенка до сих пор перекрывает все остальные чувства", - признался Слава в интервью Еве Коршик. Он также добавил, что в трудную минуту не позволил себе расклеиться, и аккумулировал все внутренние ресурсы, чтобы поддержать любимого человека.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о строгом запрете в семье Виталия Козловского. Артист, который воспитывает двухлетнего сына, признался, как эта деталь повлияла на Оскара.
Также украинская певица и представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство, и рассказала о своей борьбе.
Читайте также:
- Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"
- Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов
- "Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения
О персоне: Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред