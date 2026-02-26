Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

Анна Подгорная
26 февраля 2026, 23:24
Слава Демин сделал болезненное признание.
Слава Демин
Слава Демин личная жизнь - ведущий рассказал о личной трагедии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Вкратце:

  • Слава Демин признался, что состоял в отношениях в которых произошел выкидыш
  • Шоумен поделился воспоминаниями о своем горе

Украинский ведущий Слава Демин - холостяк с 2021 года. 13 лет он прожил в браке с Ксенией Мищенко, с которой сейчас воспитывает общего сына Влада.

Личная жизнь Демина время от времени попадает в светские хроники - он достаточно открыт к ее обсуждению. Но лишь недавно он признался, что состоял в отношениях, в которых женщина потеряла ребенка.

видео дня

"Я знаю, что такое, когда девушка теряет ребенка. В моих отношениях был выкидыш. К сожалению, я не помню свои чувства, когда узнал, что она беременна. Чувство потери ребенка до сих пор перекрывает все остальные чувства", - признался Слава в интервью Еве Коршик. Он также добавил, что в трудную минуту не позволил себе расклеиться, и аккумулировал все внутренние ресурсы, чтобы поддержать любимого человека.

Слава Демин
Слава Демин личная жизнь - ведущий рассказал о личной трагедии / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о строгом запрете в семье Виталия Козловского. Артист, который воспитывает двухлетнего сына, признался, как эта деталь повлияла на Оскара.

Также украинская певица и представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство, и рассказала о своей борьбе.

Читайте также:

О персоне: Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Демин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

22:32Фронт
Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:31Украина
"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

Последние новости

00:03

Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

26 февраля, четверг
23:55

Графики для Киева и области: что известно об отключении электроэнергии 27 февраля

23:40

Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраляФото

23:24

"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

23:15

Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
23:00

Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

22:32

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

Реклама
22:31

Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициямиВидео

22:00

Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

21:55

"Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения

21:47

В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

21:32

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиакаВидео

21:31

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:29

Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

20:35

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

Реклама
19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

19:49

Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

Реклама
16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять