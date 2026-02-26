"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

Слава Демин сделал болезненное признание.

Слава Демин личная жизнь - ведущий рассказал о личной трагедии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Демин признался, что состоял в отношениях в которых произошел выкидыш

Шоумен поделился воспоминаниями о своем горе

Украинский ведущий Слава Демин - холостяк с 2021 года. 13 лет он прожил в браке с Ксенией Мищенко, с которой сейчас воспитывает общего сына Влада.

Личная жизнь Демина время от времени попадает в светские хроники - он достаточно открыт к ее обсуждению. Но лишь недавно он признался, что состоял в отношениях, в которых женщина потеряла ребенка.

"Я знаю, что такое, когда девушка теряет ребенка. В моих отношениях был выкидыш. К сожалению, я не помню свои чувства, когда узнал, что она беременна. Чувство потери ребенка до сих пор перекрывает все остальные чувства", - признался Слава в интервью Еве Коршик. Он также добавил, что в трудную минуту не позволил себе расклеиться, и аккумулировал все внутренние ресурсы, чтобы поддержать любимого человека.

Слава Демин личная жизнь - ведущий рассказал о личной трагедии / Скриншот YouTube

О персоне: Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

