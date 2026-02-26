Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

Руслан Иваненко
26 февраля 2026, 20:35
Американский спецпосланник заявил о необходимости жестких механизмов безопасности с участием США и европейских союзников.
Вашингтон допускает возможность встречи Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Мир невозможен без гарантий безопасности Украины
  • США и Европа должны обеспечить контроль соглашения
  • Территориальные вопросы оставят лидерам государств

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы. Об этом сообщает New York Post.

По его словам, ключевым условием дипломатического урегулирования должно стать реальное и долгосрочное обеспечение мира.

видео дня

"Никакого соглашения не будет, если Украина и ее народ не поверят, что смогут жить в мире, если будет найдено дипломатическое решение. Это должен быть конечный результат - реальность мира. Я считаю, что для этого потребуются жесткие протоколы безопасности со стороны Соединенных Штатов, подкрепленные жесткими протоколами безопасности со стороны Европы. И мы поставили перед собой цель на первой встрече в Женеве - мы работали долгие часы - установить это", - заявил он.

Переговоры в Женеве

Отмечается, что Виткофф вместе с Джаредом Кушнером в Женеве провел повторные переговоры с украинской делегацией. Во время встреч стороны также обсуждали экономическую поддержку и послевоенное восстановление Украины.

"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и рамки долгосрочного сотрудничества", - сказал посланник.

Возможная встреча Зеленского и Путина

Виткофф также выразил уверенность в возможности личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, назвав ее потенциальным прорывом в процессе урегулирования войны.

"Мы считаем, что сначала попытались решить другие вопросы, а затем оставить вопрос о территории на усмотрение лидеров. Впереди большая работа над территориальным вопросом - нам нужно рассмотреть различные концепции и множество вариантов".

Возможное привлечение президента США к саммиту

По словам спецпосланца, в случае проведения такого саммита не исключается еще одна встреча с участием президента США, однако говорить об этом пока преждевременно.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти правильное решение, правильное мирное решение, чтобы однажды все в вашей стране могли жить в мире", - заявил посланник.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

Сдвиг в переговорах с РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США проходят сложно, однако дипломатический процесс приближается к критической стадии. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, ведь отсутствие ответственности для агрессора повышает риск повторной войны.

"Переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам придется принимать окончательные решения – продолжать войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит", – сказал Буданов

Переговоры – последние новости

Как сообщал Главред, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Зеленский отметил, что команды активно работают над переговорным процессом, и выразил благодарность за усилия и вовлеченность в работу по завершению войны.

Кроме того, в Женеве началась двусторонняя встреча украинской и американской делегаций в рамках переговорного процесса. В частности, стороны планируют обсудить подготовку к следующему раунду переговоров с участием России. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Напомним, что издание CNN писало, что Украина, США и страна-агрессор Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. В то же время политические переговоры все еще были напряженными.

Читайте также:

Об источнике: New York Post

New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенье. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Женева мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:35Мир
"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52Война
В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Последние новости

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

20:35

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

19:49

Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

Реклама
19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

Реклама
17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

Реклама
14:18

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границей

13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

13:32

Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

13:08

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять