"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

Ключевые тезисы:
- Мир невозможен без гарантий безопасности Украины
- США и Европа должны обеспечить контроль соглашения
- Территориальные вопросы оставят лидерам государств
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы. Об этом сообщает New York Post.
По его словам, ключевым условием дипломатического урегулирования должно стать реальное и долгосрочное обеспечение мира.
"Никакого соглашения не будет, если Украина и ее народ не поверят, что смогут жить в мире, если будет найдено дипломатическое решение. Это должен быть конечный результат - реальность мира. Я считаю, что для этого потребуются жесткие протоколы безопасности со стороны Соединенных Штатов, подкрепленные жесткими протоколами безопасности со стороны Европы. И мы поставили перед собой цель на первой встрече в Женеве - мы работали долгие часы - установить это", - заявил он.
Переговоры в Женеве
Отмечается, что Виткофф вместе с Джаредом Кушнером в Женеве провел повторные переговоры с украинской делегацией. Во время встреч стороны также обсуждали экономическую поддержку и послевоенное восстановление Украины.
"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и рамки долгосрочного сотрудничества", - сказал посланник.
Возможная встреча Зеленского и Путина
Виткофф также выразил уверенность в возможности личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, назвав ее потенциальным прорывом в процессе урегулирования войны.
"Мы считаем, что сначала попытались решить другие вопросы, а затем оставить вопрос о территории на усмотрение лидеров. Впереди большая работа над территориальным вопросом - нам нужно рассмотреть различные концепции и множество вариантов".
Возможное привлечение президента США к саммиту
По словам спецпосланца, в случае проведения такого саммита не исключается еще одна встреча с участием президента США, однако говорить об этом пока преждевременно.
"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти правильное решение, правильное мирное решение, чтобы однажды все в вашей стране могли жить в мире", - заявил посланник.
Сдвиг в переговорах с РФ
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США проходят сложно, однако дипломатический процесс приближается к критической стадии. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, ведь отсутствие ответственности для агрессора повышает риск повторной войны.
"Переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам придется принимать окончательные решения – продолжать войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит", – сказал Буданов
Переговоры – последние новости
Как сообщал Главред, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Зеленский отметил, что команды активно работают над переговорным процессом, и выразил благодарность за усилия и вовлеченность в работу по завершению войны.
Кроме того, в Женеве началась двусторонняя встреча украинской и американской делегаций в рамках переговорного процесса. В частности, стороны планируют обсудить подготовку к следующему раунду переговоров с участием России. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Напомним, что издание CNN писало, что Украина, США и страна-агрессор Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. В то же время политические переговоры все еще были напряженными.
Об источнике: New York Post
New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенье. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.
