Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

Погода в Тернопольской области в марте будет значительно теплее, чем обычно. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Предполагается, что средняя месячная температура воздуха в марте будет от +3 до +9 градусов, что выше на 1,5 градуса от нормы.
В то же время количество осадков ожидается в пределах 39 мм, что соответствует норме.
Также отмечается, что переход средней температуры от нуля в сторону повышения в Тернопольской области в последние годы осуществляется 25-28 февраля, а выше +5 градусов – с 28-31 марта.
Синоптики добавляют, что, как и в прошлые годы, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед, налипание мокрого снега.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что до календарной весны осталось несколько дней, но погода в Украине пока будет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы".
По ее словам, большая часть континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду, а местами даже солнечную.
Как сообщал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.
Украинский гидрометцентр сообщал, что погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.
