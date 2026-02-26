Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

Средняя температура может подниматься до +9 градусов.

Погода в Тернополе в марте / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет первый месяц весны в Тернополе

Когда температура будет держаться выше +5 градусов

Погода в Тернопольской области в марте будет значительно теплее, чем обычно. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Предполагается, что средняя месячная температура воздуха в марте будет от +3 до +9 градусов, что выше на 1,5 градуса от нормы.

В то же время количество осадков ожидается в пределах 39 мм, что соответствует норме.

Также отмечается, что переход средней температуры от нуля в сторону повышения в Тернопольской области в последние годы осуществляется 25-28 февраля, а выше +5 градусов – с 28-31 марта.

Синоптики добавляют, что, как и в прошлые годы, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед, налипание мокрого снега.

Погода в Тернополе в марте / фото: meteoprog

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко говорила, что до календарной весны осталось несколько дней, но погода в Украине пока будет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы".

По ее словам, большая часть континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду, а местами даже солнечную.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.

Украинский гидрометцентр сообщал, что погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

