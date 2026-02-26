Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в пятницу
- Какой антициклон накроет Украину
Погода в Украине в пятницу, 27 февраля, будет без осадков и местами даже солнечной, ведь будет преобладать сухая воздушная масса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Большая часть континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду и местами даже солнечную", - подчеркнула она.видео дня
По ее словам, завтра температура воздуха ожидается низкой. Так, ближайшей ночью прогнозируется -1...-6 градусов, а днем от -2 до +4 градусов. Но на юге и западе будет +2...+6 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет до -4 градусов, а днем прогнозируется около нуля.
"До календарной весны осталось буквально пару дней. Погода в Украине пока будет сдержанной: ночью небольшие минусы, днем около нуля или незначительные плюсы", - подытожила Диденко.
Погода в Украине в марте
Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.
Отмечается, что в первый месяц весны средняя месячная температура составит от 0 до -6 градусов. В Одесской области, в Крыму и в Закарпатье местами +1...+4 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром местами возможен слабый туман.
В пятницу в Полтавской области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов мороза.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что на выходных на всей территории Украины ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Только в восточной части местами пройдет небольшой снег и мокрый снег.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарование, Собакам - обида
- Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт
- Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред