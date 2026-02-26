Укр
Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

Мария Николишин
26 февраля 2026, 14:34
Синоптик подчеркнула, что до календарной весны осталось несколько дней.
Погода в Украине 27 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине в пятницу, 27 февраля, будет без осадков и местами даже солнечной, ведь будет преобладать сухая воздушная масса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Большая часть континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду и местами даже солнечную", - подчеркнула она.

Антициклон в Украине / фото: t.me/PohodaNatalka

По ее словам, завтра температура воздуха ожидается низкой. Так, ближайшей ночью прогнозируется -1...-6 градусов, а днем от -2 до +4 градусов. Но на юге и западе будет +2...+6 градусов.

Погода 27 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет до -4 градусов, а днем прогнозируется около нуля.

"До календарной весны осталось буквально пару дней. Погода в Украине пока будет сдержанной: ночью небольшие минусы, днем около нуля или незначительные плюсы", - подытожила Диденко.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине в марте

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.

Отмечается, что в первый месяц весны средняя месячная температура составит от 0 до -6 градусов. В Одесской области, в Крыму и в Закарпатье местами +1...+4 градуса.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром местами возможен слабый туман.

В пятницу в Полтавской области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов мороза.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что на выходных на всей территории Украины ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Только в восточной части местами пройдет небольшой снег и мокрый снег.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

