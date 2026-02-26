Укр
РФ била по Украине всю ночь, ракеты Х-22 не полетели: что известно об атаке и новой угрозе

Анна Ярославская
26 февраля 2026, 09:20
В течение для сохраняется угроза ракетных атак. Киев и Наливайковка - в зоне риска.
Ракетный удар, ракета Циркон
В результате атак зафиксированы попадания, в том числе в жилые дома / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, росСМИ

Кратко:

  • РФ ударила по Украине ракетами "Циркон", Х-101, Х-22/32
  • Целью атаки могли быть энергетические объекты
  • В течение дня не исключены пуски ракет "Кинжал"

В ночь на 26 февраля российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Оккупанты атаковали несколько городов разными средствами поражения.

По Запорожью, Кривому Рогу и Харькову, Виннице и Киевской области армия РФ направила группы ударных БпЛА, пишет monitor. Известно о "прилетах" в том числе и в жилые дома.

видео дня

Ближе к четырем часам утра армия РФ атаковала Киев и область по меньшей мере четырьмя баллистическими ракетами из Брянской области РФ.

"Также враг направил по меньшей мере две гиперзвуковые ракеты 3м22 из комплекса "Циркон" из Крыма в направлении Бучанского района Киевщины", - говорится в сообщении.

Инфографика циркон
Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Также были запущены крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 из Вологодской области РФ в направлении Киевщины и Винницы.

Ближе к утру поступала информация о пуске ракеты Х-22/32 в направлении Украины бортом Ту-22м3, однако на территорию Украины крылатая ракета не зашла.

"Враг в очередной раз пытался атаковать энергетические узлы", - добавили на канале.

О ресурсе: monitor

Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.

На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.

Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа.

Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

Угроза атаки сохраняется

Мониторинговый канал Єрадар предупреждает, что из-за неудавшейся попытки пуска ракет Х-22 в течение дня возможны вылеты бортов МиГ-31К и пуски ракет "Кинжал".

"Особое внимание Киев и Наливайковка. Враг может попытаться ударить по прибывшим на места бригадам для осмотра и ремонта оборудования. Тем более, что такие попытки уже были", - предупредили мониторы.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Воздушные атаки РФ по Украине – последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Кроме того, под ударом оказалась и Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

