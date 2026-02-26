РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожары

Что сообщил Дякивныч:
- Враг атаковал Полтавскую область
- В результате атаки разрушена и повреждена линия электропередач
- Более 19 тысяч потребителей остались без света
С вечера 25 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом оказалась и Полтавская область. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивныч.
В среду в 23:29 он предупредил о работе ПВО на Полтавщине. В 00:40 стало известно, что вражеская атака все еще продолжается.
"Сегодня ночью враг атаковал Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. По информации ГСЧС, пожары, возникшие в результате атаки, ликвидированы", - заявил Дякивныч утром.
Россияне оставили жителей Полтавщины без света
В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.
"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших", - добавил глава ОВА.
В ГСЧС отметили, что в результате атаки РФ зафиксированы попадания по промышленным предприятиям и частным домохозяйствам в городе и области. Повреждены технологическое оборудование и объекты производства.В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Россия меняет цели атак на Украину - мнение специалиста
Главред писал , что, по словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, в течение всей зимы атакует Украину дронами и ракетами. Главными целями обстрелов РФ являются объекты энергетики.
Хотя на носу уже весна, враг не планирует прекращать удары по Украине. При этом цели атак, скорее всего, изменятся. Весной и летом россияне могут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение. Под угрозой в первую очередь будут города-миллионники, то есть Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.
Российский массированный обстрел 26 февраля - что известно
Напомним, Главред писал, что в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Одним из пострадавших городов стал Кривой Рог, где вражеский "шахид" попал в пятиэтажный жилой дом.
Киев также подвергся воздушной атаке со стороны врага этой ночью. В столице прогремели взрывы. Как выяснилось впоследствии, оккупанты применили баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.
Россияне атаковали и Запорожье. В результате атаки травмирован 1 человек. В одной девятиэтажке горят квартиры на 7 и 8 этажах. В другой — повреждены квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения.
Больше новостей:
- Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским — Axios
- Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским
- У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны
О персоне: Виталий Дякивныч
Виталий Дякивныч - начальник Полтавской областной военной администрации, ранее был главой Миргородской районной государственной администрации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред