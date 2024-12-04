Отключение света в Украине — графики на среду 4 декабря

Отключения света в Украине, к сожалению, стали обыденным делом из-за российских оккупантов, которые обстреливают энергетические объекты нашей страны.
Главред расскажет, где узнать график отключения света и сколько длится плановое отключение света в вашем городе.
График отключения света 4 декабря - информация от Укрэнерго
В Укрэнерго проинформировали о графиках ограничения света на 4 декабря, отметив, что в Украине будут задействовать до двух очередей отключений.
Отключения будут применяться в таком объеме:
Для бытовых потребителей
- 08:00 - 23:00 - две очереди отключений
- 23:00 - 24:00 - одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 6:00 до 22:00.
Отмечается, что причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Вместе с тем, время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
График отключения света 4 декабря
Актуальную информацию о графиках отключений в определенном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
График отключения света в Киеве можно посмотреть на сайте ДТЭК или в чат-боте Telegram
График отключения света в Киевской области можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Харькове сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Одессе сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света во Львове можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Херсоне можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Виннице можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Днепре можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Запорожье можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Чернигове можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Ужгороде можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Полтаве можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Хмельницьком можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Луцке можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Тернополе можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Кропивницком можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Житомире можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
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График отключения света в Ровно можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
График отключения света в Ивано-Франковске можно узнать на сайте или в чат-боте Telegram
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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