Украина может избежать отключений света: назван сценарий

Главное из заявления Сибиги:
- Украине нужно 20 единиц ПВО, чтобы не выключать свет
- Украина нуждается в дополнительной военной поддержке
- Нужно остановить РФ на поле боя
Украина в срочном порядке нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Поставка 20 единиц таких систем позволит избежать отключений света. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе визита в Брюссель, в рамках которого министр примет участие в министерством заседании Совета Украина НАТО, он призвал союзников предоставить дополнительные средства ПВО для усиления энергетической устойчивости в зимний период.
"Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", - отметил глава МИД.
Ситуация на поле боя остается сложной
Также он рассказал, что на фронтах российско-украинской воны сейчас обстановка остается сложной.
"Нам необходимо остановить Россию и не допустить продвижения ее войск на нашу территорию. Их логика понятна: они пытаются оккупировать как можно больше территорий, чтобы укрепить свою будущую переговорную позицию", - подчеркнул Андрей Сибига.
Отключения света в Украине – новости по теме:
Как сообщал Главред, оккупанты России 28 ноября нанесли массированный ракетный удар по Украине. Были введены экстренные отключения электроэнергии.
Последствия массированного ракетного удара РФ отразились на ситуации с энергетикой в ряде городов. В частности, Луцк был частично обесточен, в Сумах вводились аварийные отключения, фиксировались проблемы в Хмельницкой области. Оставался без света и Херсон.
Ранее опубликовали графики отключения света на 3 декабря. Свет отключают по всей территории Украины с 7:00 до 21:00 в определенное время.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины.
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