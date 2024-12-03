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Украина может избежать отключений света: назван сценарий

Андрей Ганчук
3 декабря 2024, 16:01
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Украина нуждается в дополнительной военной помощи в том числе и для того, чтобы усилить энергетическую устойчивость, сказал Андрей Сибига.
ПВО, свет
Украине нужно 20 установок ПВО, чтобы избежать блекаутов - Сибига / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, УНИАН

Главное из заявления Сибиги:

  • Украине нужно 20 единиц ПВО, чтобы не выключать свет
  • Украина нуждается в дополнительной военной поддержке
  • Нужно остановить РФ на поле боя

Украина в срочном порядке нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Поставка 20 единиц таких систем позволит избежать отключений света. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе визита в Брюссель, в рамках которого министр примет участие в министерством заседании Совета Украина НАТО, он призвал союзников предоставить дополнительные средства ПВО для усиления энергетической устойчивости в зимний период.

видео дня

"Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", - отметил глава МИД.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Какие бывают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Ситуация на поле боя остается сложной

Также он рассказал, что на фронтах российско-украинской воны сейчас обстановка остается сложной.

"Нам необходимо остановить Россию и не допустить продвижения ее войск на нашу территорию. Их логика понятна: они пытаются оккупировать как можно больше территорий, чтобы укрепить свою будущую переговорную позицию", - подчеркнул Андрей Сибига.

Отключения света в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, оккупанты России 28 ноября нанесли массированный ракетный удар по Украине. Были введены экстренные отключения электроэнергии.

Последствия массированного ракетного удара РФ отразились на ситуации с энергетикой в ряде городов. В частности, Луцк был частично обесточен, в Сумах вводились аварийные отключения, фиксировались проблемы в Хмельницкой области. Оставался без света и Херсон.

Ранее опубликовали графики отключения света на 3 декабря. Свет отключают по всей территории Украины с 7:00 до 21:00 в определенное время.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины.

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