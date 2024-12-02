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Свет будут отключать в течение 14 часов: графики отключений на 3 декабря

Анна Косик
2 декабря 2024, 18:26
437
Одна очередь отключений будет действовать дважды в день, всего в течение трех часов.
Свет будут отключать в течение 14 часов: графики отключений на 3 декабря
Следующие сутки для украинцев пройдут не без отключений света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в "Укрэнерго":

  • Для бытовых потребителей отключения будут действовать с 7 до 21
  • В течение дня будет действовать одна или две очереди отключений
  • Отключения вводят из-за повреждения энергообъектов

3 декабря по всей Украине будут применяться графики отключений электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", причиной этого является поражение врагом энергообъектов во время атаки страны-агрессора РФ 28 ноября.

Для бытовых потребителей будут применять следующие ограничения:

видео дня
  • 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
  • 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
  • 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений.

В то же время для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00. Но в "Укрэнерго предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что для восстановления энергосистемы Украины после атаки России 28 ноября может понадобиться до двух недель, при условии отсутствия новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

Ранее в "Минэнерго" объяснили, что графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергосистеме после ударов страны-агрессора России. Отмена этих графиков зависит от того, какой будет ситуация с безопасностью для ремонтных бригад.

Накануне исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что украинцы могут жить в условиях ограничений электроэнергии из-за будущих атак РФ, но достичь полного блэкаута врагу вряд ли удастся.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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