Свет будут отключать в течение 14 часов: графики отключений на 3 декабря

Что сообщили в "Укрэнерго":
- Для бытовых потребителей отключения будут действовать с 7 до 21
- В течение дня будет действовать одна или две очереди отключений
- Отключения вводят из-за повреждения энергообъектов
3 декабря по всей Украине будут применяться графики отключений электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", причиной этого является поражение врагом энергообъектов во время атаки страны-агрессора РФ 28 ноября.
Для бытовых потребителей будут применять следующие ограничения:
- 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
- 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений.
В то же время для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00. Но в "Укрэнерго предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что для восстановления энергосистемы Украины после атаки России 28 ноября может понадобиться до двух недель, при условии отсутствия новых обстрелов энергетической инфраструктуры.
Ранее в "Минэнерго" объяснили, что графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергосистеме после ударов страны-агрессора России. Отмена этих графиков зависит от того, какой будет ситуация с безопасностью для ремонтных бригад.
Накануне исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что украинцы могут жить в условиях ограничений электроэнергии из-за будущих атак РФ, но достичь полного блэкаута врагу вряд ли удастся.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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