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"Не несколько дней": сколько времени нужно на стабилизацию энергосистемы - прогноз

Юрий Берендий
28 ноября 2024, 22:58
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Восстановление энергосистемы Украины после массированного удара РФ может затянуться на несколько недель из-за серьезности повреждения, отмечает эксперт.
'Не несколько дней': сколько времени нужно на стабилизацию энергосистемы - прогноз
Сколько времени нужно на стабилизацию энергосистемы - прогноз / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Омельченко:

  • Для восстановления энергосистемы в результате российского обстрела 28 ноября могут понадобиться несколько недель
  • РФ пытается уничтожить энергосистему до Нового года
  • Партнеры Украины могли бы принять действенные меры для прекращения атак РФ

Для восстановления энергосистемы Украины после сегодняшней атаки России может потребоваться до двух недель, при условии отсутствия новых обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии "РБК-Украина".

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что стабилизация энергосистемы после последнего удара РФ может занять двое-трое суток.

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Омельченко, однако, считает эту оценку слишком оптимистичной. По его мнению, восстановление потребует больше времени из-за серьезности повреждений, которые наложились на последствия предыдущих атак.

"Думаю, понадобится гораздо больше. Десять дней, возможно две недели и это не факт, что не будет новых обстрелов", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия имеет ограниченное "окно возможностей" и стремится до Нового года нанести максимальные удары по украинской энергосистеме, пытаясь ее разрушить.

Он отметил, что российские войска постепенно достигают своей цели, несмотря на все усилия Украины по противодействию, и это происходит частично из-за пассивности международных организаций в вопросе ядерного терроризма.

Омельченко отметил, что международные партнеры и организации могли бы принять действенные меры для прекращения атак на украинские энергетические объекты.

"Сказать, что если будете бить по украинской энергосистеме, перекроем выход нефти из Балтики, из Черного моря и все, применим жесткие санкции ко всей финансовой системе, арестуем всю российскую собственность за рубежом. И все бы это очень быстро закончилось бы. Но почему-то это не делается и террорист чувствует эту слабость и чувствует себя хозяином ситуации. Это больше всего смущает", - добавил эксперт.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, восстановление стабильной работы энергосистемы Украины после комбинированной атаки России может занять несколько дней, а в отдельных регионах - значительно дольше. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

Из-за ухудшения ситуации в энергосистеме "Укрэнерго" внезапно ввело жесткие графики отключения электроэнергии, которые продлятся до конца 28 ноября. Как отмечается на официальной странице компании, графики охватят сразу четыре очереди бытовых потребителей.

В Херсоне ситуация остается критической. Начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что после массированного обстрела РФ электроснабжение может отсутствовать в течение нескольких суток. Он добавил, что предпринимаются все возможные меры для более быстрого восстановления питания города.

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Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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