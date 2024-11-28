Удары РФ, отключение света и угрозы Путина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины по состоянию на 22:00 28 ноября: главные события дня, включая ситуацию на фронте, международную политику и важные внутренние решения.

https://glavred.info/ukraine/udary-rf-otklyuchenie-sveta-i-ugrozy-putina-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10618370.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 28 ноября / Колаж Гларвед, фото: скриншот из видео, УНИАН, kremlin.ru

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда :

РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине: все подробности

Рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Харькове прогремели взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете Ту-95МС в 04:36.

Взрывы в Харькове: РФ ударила тремя ракетами по центру города

Рано утром в четверг, 28 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Перед этим по всей Украине была объявлена массовая воздушная тревога из-за ракетного удара РФ.

видео дня

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.

В Украине - экстренные отключения света: РФ нанесла ракетный удар по энергетике

Утром 28 ноября во время массированного ракетного удара РФ оккупанты атаковали украинскую энергетику. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Опять энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", - написал он в Facebook.

В четверг, 28 ноября, страна-агрессор Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и осуществила пуски крылатых ракет типа "Калибр". В нескольких городах Украины уже прогремели взрывы, враг атаковал объекты инфраструктуры.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине именно сейчас, за считанные дни до начала зимы.

Страдает энергетика Украины: последствия массированного ракетного удара РФ

Утром 28 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину. Враг нанес удары по городу Луцк. В результате попадания обесточена часть города и не работает электротранспорт.

Как сообщил мэр города Игорь Полищук, сейчас пострадавших в результате обстрела нет, на месте попадания работают все экстренные службы.

"Учеников первой смены перевели на дистанционное обучение, во всех учебных заведениях будут работать пункты несокрушимости", - добавил он.

У Трампа выбирают предложения для завершения войны в Украине: какие есть варианты

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Волтц в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине. Первый сценарий предполагает заморозку конфликта и переговоры, второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Как пишет CNN со ссылкой на два источника, чиновники Трампа, вероятно, будут настаивать на скорейшем прекращении огня, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры. Над деталями стратегии еще продолжается работа.

Экстренные отключения света в Украине могут отменить: названы сроки

Утром 28 ноября страна-агрессор Россия атаковала украинскую энергетику, в результате чего "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии в большинстве областей.

Директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в Facebook, что по предварительным прогнозам, экстренные отключения будут действовать как минимум до 20:00. Однако пока точно определить это невозможно.

В Киеве и двух областях обновили графики отключений света

В четверг, 28 ноября, в Украине введены экстренные отключения света. Ориентировочно они будут действовать до 20:00. В Киеве и области, а также в Одесской области обновили графики отключений.

Массированный удар по энергосистеме Украины: РФ запустила почти 200 ракет и дронов - детали

Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 28 ноября (с 19:30 27 ноября) атаковала Украину большим количеством ракет и дронов. В целом российские оккупанты запустили по нашему государству 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что удары наносились ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

В общем радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 средств воздушного нападения.

Враг применил для обстрела кассетные боеприпасы: детали атаки РФ от Зеленского

Мишенью утреннего удара страны-агрессора России по Украине 28 ноября стала энергетика. Враг применил около 100 ударных дронов и более 90 ракет различных типов.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что враг во время этой атаки применил крылатые ракеты "Калибр", содержащие кассетные боеприпасы. Они были выпущены по гражданской инфраструктуре.

Какие энергообъекты Украина не может защитить от ударов РФ: аналитик раскрыл детали

Аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал, что часть объектов энергетической системы невозможно защитить, только усилить противовоздушную оборону.

"В западных СМИ начинали писать о том, что мы не смогли построить укрытия для объектов энергетики, а потому можем столкнуться с очень большими проблемами зимой, когда россияне снова могут обстреливать нашу энергетику. Впрочем, проблема в том, что не все объекты энергетической системы можно защитить. Электрические станции почти невозможно защитить. То есть, ни одно укрытие не сможет защитить электростанции. Можно защитить подстанции, трансформаторы, подстанции системы передачи, но не электроподстанции и машинные залы", - пояснил Прокип в эфире телеканала "Эспрессо".

Оккупанты цинично расстреляли 5 военнопленных ВСУ в Запорожье - ОГП

Оккупационные войска страны-агрессора России убили украинских военнопленных возле населенного пункта Новодаровка, что в Запорожской области. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Известно, что россияне совершили преступные действия 24 ноября 2024 года в Пологовском районе, где продолжаются активные боевые действия. Враг взял в плен шесть военных ВСУ, после чего цинично расстрелял пять из них.

Ударит +11 градусов: в каких областях Украины резко вырастет температура воздуха

Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, отметится теплыми дневными температурами воздуха в ряде областей. Так, теплее всего в Украине будет на юге - там ожидается температура воздуха днем на уровне +6...+11 градусов.

Ситуация значительно ухудшилась: введены жесткие графики отключения света 28 ноября

В Украине ухудшилась ситуация в энергосистеме. Укрэнерго внезапно вводит жесткие графики отключения света до конца суток 28 ноября. Об этом говорится на странице компании.

До конца суток будут применены графики отключения света сразу для четырех очередей бытовых потребителей.

РФ готовится применить "Орешник" по Киеву: Путин выдал заявление и раскрыл цели

Российский диктатор Владимир Путин во время саммита ОДКБ заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для новой ракеты "Арешник", которой РФ атаковала Днепр 21 ноября

На сколько часов будут выключать свет зимой: украинцам дали прогноз

Этой зимой у украинцев может не быть света по 4-8 часов в день. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире "Киев 24".

По его словам, в течение зимы возможны такие же графики, как сейчас.

12 прилетов во время массированной атаки по Украине: в ВСУ раскрыли последствия ударов

В ночь на 28 ноября страна-агрессор Россия жестоко атаковала критическую инфраструктуру - под ударом оказались электрические подстанции в разных областях Украины. Есть попадания.

"В результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локально потеряно. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

У РФ есть запас еще на 2-3 массированные атаки: Жмайло оценил вероятность блэкаута

Страна-агрессор Россия возобновила массированные удары по Украине накануне зимы. Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, какова цель врага и к чему готовиться украинцам.

В эфире "Еспресо" он заявил, что РФ начиная с лета пыталась накапливать ракеты на дроны для ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре сейчас. Что интересно - основной тип вооружения для атаки - это ракеты Х-101.

Трамп и НАТО смогут привлечь Путина к переговорам: Рютте назвал условие

Страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента страны-агрессора России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, передает The Hill.

По словам генсека, следует убедиться, что "украинцы могут обсуждать будущее своей страны с этой позиции силы".

"Но они сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут из этого что-то получить", - подчеркнул Рютте.

Закон о госбюджете-2025 подписан Зеленским: сколько денег заложили на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что приоритетом остается:

защита государства,

финансирование Сил безопасности и обороны,

закупка и производство оружия, дронов и техники.

На это все в госбюджете заложено 2,23 триллиона гривен.

Российская ПВО в Крыму "ослепла": ГУР уничтожило дорогостоящую РЛС

В четверг, 28 ноября, воины ГУР провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Разведчикам удалось уничтожить современный российский радиолокационный комплекс(РЛС) 48Я6-К1 "Подлет". Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Сожгли "подлет" за $5 млн - разведчики уничтожили российскую РЛС в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Введены наиболее жесткие ограничения: обновлены графики отключения света на 28 ноября

После ударов ракетами и дронами по объектам энергетической инфраструктуры в Украине ввели очень жесткие графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

По новым графикам до конца суток, 28 ноября, в Украине будут выключать свет сразу для четырех очередей бытовых потребителей.

Путин назвал новые цели для ударов "Орешником" по Украине: что известно

Российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалацию в войне, угрожая новыми ударами по Украине с использованием ракеты "Лещина", способной нести ядерный заряд. Очередные заявления Кремля в очередной раз демонстрируют нежелание России идти на мир, усиливая напряжение не только в Украине, но и в мире.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлениях кремлевского диктатора.

Может достигнуть большей части Европы: известны характеристики "Камыша" - NYT

Новая российская ракета "Орешник" способна переносить ядерное оружие. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в США считают, что "Орешник" - это модификация российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", испытания которой проводят с 2011 года.

По словам эксперта Международного института стратегических исследований Тимоти Райта, название "Орешник" - это, вероятно, отсылка на суббоеприпасы, напоминающие гроздья лесных орехов.

РФ чаще бьет ракетами с кассетной БЧ, для Украины ситуация усложняется - Коваленко

Страна-агрессор Россия в ночь на 28 ноября запустила по Украине 85 дозвуковых крылатых ракет. Из них 57 были авиационного базирования типа Х-101, а 28 типа 3М14 "Калибр", морского базирования.

Однако есть нюанс - и ракеты Х-101, и 3М14 "Калибр" последнего времени имеют боевую часть кассетного типа, что значительно усложняет их сбивание. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Один город Украины может остаться без света на несколько дней: что известно

В Херсоне может не быть электроэнергии несколько дней после массового обстрела РФ. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

"По худшим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток. Мы делаем все возможное, чтобы заживить город раньше", - заявил он.

Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов: что изменится

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Закон вступит в силу после публикации в официальном издании парламента газете "Голос Украины" 1 декабря.

Подоляк раскрыл оружие, которым можно сбивать "Орешник": договорились с США

Российский диктатор Владимир Путин сегодня заявил, что аналоги "Орешника" в мире появятся еще не скоро и сбить эту ракету "невозможно". Однако противодействие этим ракетам есть на складах в США.

Речь идет об эффективных комплексах, но пока партнеры не готовы их предоставить нашей стране, рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что наши партнеры "парализованы" и не могут принять решительных решений.

Советник председателя ОПУ для 24 Канала объяснил, что Путин - это человек, который совершенно не разбирается в оружии, не понимает, о чем он говорит и имеет примитивную логику. Такие же абсурдные заявления он делал относительно ракет "Кинжалов", якобы, их сбить нереально. Все его слова рассчитаны и эффект пропаганды.

Жесткие отключения могут исчезнуть: нардеп сказал, когда восстановят энергосистему

На восстановление стабильной работы украинской энергосистемы после комбинированной атаки России может понадобиться несколько дней. В отдельных регионах этот процесс займет больше времени. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире программы "Ранок.LIVE".

В Украину идет потепление: в каких областях влупит +11

Погода в Украине 29 ноября будет немного снежной, холодной и очень туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра теплее всего будет на юге. Там температура воздуха повысится до +11 градусов. На остальной территории в течение дня будет +1...+5 градусов.

В пятницу мокрый снег и дождь вернутся в западные, северные регионы, в Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. Мокрый снег ожидается даже в Киеве. Ветер в этот день будет порывистый. В субботу и воскресенье осадков не будет.

График отключения света на 29 ноября: жесткие ограничения будут действовать весь день

В Украине в пятницу, 29 ноября, вводят графики отключения света. Они будут действовать в течение всего дня. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут введены в объеме одной, двух и трех очередей одновременно в разный период суток:

00:00 - 06:00 - одна очередь,

06:00 - 14:00 - две очереди,

14:00 - 18:00 - три очереди,

18:00 - 22:00 - две очереди,

22:00 - 24:00 - одна очередь.

Путин выдвинул новые угрозы: в МИД раскрыли, при чем здесь КНДР и США

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что российский диктатор Владимир Путин новыми угрозами удара по Украине ракетой "Орешник" показал, что хочет продолжать войну. Россия деградирует до уровня Северной Кореи.

Тихий обратил внимание, что глава Кремля угрожал Украине во время своего визита в Казахстан. И, таким образом, он показал неуважение к этой стране и другим государствам, которые призывают избегать любой эскалации. Речь о Китае, Бразилии и других членах "Большой двадцатки".

Вернут ли Украине ядерное оружие на фоне угроз Путина: Newsweek раскрыл планы США

Усиление ядерной риторики и угрозы лидера РФ Владимира Путина активизировали дискуссии о возможности ядерной войны и возвращения Киеву ядерного вооружения. Однако США не планируют предоставлять Украине ядерное оружие. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечает издание, разговоры о ядерной войне усилились, поскольку обострился конфликт из-за войны в Украине между США и их союзниками по НАТО с одной стороны, и Россией - с другой.

Оккупанты планируют новую операцию на Юге: в ВСУ раскрыли циничные планы врага

Российские оккупанты пытаются высадиться на острова в устье Днепра на Херсонском направлении и взять их под свой контроль. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он отметил, что эта операция россиян похожа на то, что происходило в Крынках.

"Они это делают для того, чтобы потом попытаться занять плацдармы на правом берегу и оттянуть туда определенное количество наших сил и средств. Подобно тому, как мы в свое время сделали в Крынках", - сообщил он.

Что будет с дезертирами: Зеленский подписал важный закон

В Украине есть случаи дезертирства и "самоволки". Многим угрожали уголовной ответственностью. Однако теперь появляются определенные поблажки. Президент Украины подписал соответствующий закон.

Теперь те, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал, сможет избежать ответственности и добровольно вернуться к месту прохождения службы. В случае выражения готовности продолжить военную службу, действие контракта продолжится.

Путин "размахивает своим "Орешником": Зеленский раскрыл истинную цель угроз РФ

Российский диктатор Владимир Путин угрожает ударить ракетами "Орешник" по Украине, чтобы сорвать усилия Дональда Трампа по завершению войны. Лидер РФ пытается максимально обострить ситуацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты - свою готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи", - сказал глава государства.

Страшное преступление РФ: оккупанты расстреляли 4 украинских военнопленных - ОГП

Российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Согласно обнародованным данным, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред