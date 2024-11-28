Ударит +11 градусов: в каких областях Украины резко вырастет температура воздуха

Однако из-за циклона и его атмосферных фронтов в Украине будут осадки. В части областей ожидаются дождь и мокрый снег.

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Погода в Украине - где ударит +11 градусов/ unsplash.com

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В каких областях температура поднимется до +11 градусов

Какой будет погода в Украине 29 ноября

Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, отметится теплыми дневными температурами воздуха в ряде областей. Теплее всего в Украине будет на юге - там ожидается температура воздуха днем на уровне +6...+11 градусов.

Также тепло будет в западных областях - там столбики термометров днем будут показывать +4...+7 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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На остальной территории Украины в течение дня не ожидается морозов - температура воздуха будет на уровне +1...+5 градусов. Небольшие минусовые температуры воздуха возможны только ночью

"Из-за циклона над Грецией и его атмосферных фронтов забросит осадков и Украине. В пятницу ожидаются дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины без осадков, а в Донецкой и Луганской областях даже возможны солнечные прояснения", - отметила Диденко.

Также она предупредила о туманах.

Погода в Украине 29 ноября/ windy.com

Погода в Киеве 29 ноября

В Киеве в пятницу, 29 ноября, ожидается мокрый снег и дождь. В течение дня будет порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне около нуля, днем +1...+3 градуса.

"В субботу-воскресенье погоду всей Украины будет определять антициклон, а, следовательно, будет везде без осадков. И сравнительно тепло", - добавила синоптик.

Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будут мороз, снег и очень сильный туман - синоптики объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о том, что из-за сильного тумана во многих областях Украины будет плохая видимость - 200-500 м.

Также ранее Главред сообщал, что в Украине потеплеет до +11 - синоптик сказала, когда в Украину вернутся "плюсы". Прогноз погоды на ближайшие дни совсем не похож на зимний.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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