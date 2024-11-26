Какая разница между "омаром"и "лобстером": мало кто знает правильный ответ

Вы узнаете:
- Какая разница между "омаром" и "лобстером"
- В каких случаях используются эти термины
Наверное, большинство людей слышали такие слова, как "омар" и "лобстер". И сперва может казаться, что речь идет о разных животных. Но тайна этих слов и их происхождения на самом деле гораздо глубже.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, есть ли разница между "омаром" и "лобстером".
"Относительно "омара" и "лобстера" - знаете, какая между ними разница? Никакой. Это одно и то же самое. Можно говорить "омар", можно говорить "лобстер". Дело в том, что в украинский язык эти слова пришли из разных языков, а обозначают одно и то же животное. Есть еще "лангусти", но это уже совсем другая история", - отметила она.
Также Багний объяснила, как правильно ставить ударение в слове "клешня". Она отметила, что в этом слове двойное ударение - можно говорить "клешнЯ", а можно говорить "клЕшня".
В Толковом словаре украинского языка отмечается, что "омар" - это большой морской рак ряда десятиногих, который водится в Атлантическом океане и ценится за вкусное мясо".
Как отмечается в Википедии, "лобстери" - это семейство крупнейших из известных морских раков, которые могут достигать 80 см и имеют мощные клешни, которые вполне способны повредить человеческую руку. В то же время в Википедии сообщается, что "омар" - это один из родов семейства лобстеровых.
Смотрите видео о том, какая разница между "омаром" и "лобстером":
@sametak1064 Какая разница между омаром и лобстером? И как правильно произносить слово "клешня" ? ##правильноукраїнською###мова##українськамова##українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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