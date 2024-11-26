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Почему океан соленый: ученые дали ответ, который многих удивит

Алёна Воронина
26 ноября 2024, 17:39
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Есть несколько различных источников, из которых происходит соль, попадающая в воды океанов.
Океан, соль
Почему океан соленый/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Почему вода в океанах соленая
  • Что влияет на соленость воды в океанах

Большинству людей известно, что вода в реках пресная, а в морях и океанах - соленая. Но мало кто может ответить на вопрос, почему вода в океане соленая и что влияет на это.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США объяснили, что влияет на соленость воды в океане.

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В ведомстве отметили, что соль поступает в океан из двух источников - из камней на суше и отверстий в морском дне.

Камни на суше являются основным источником солей, растворенных в воде. Дождевая вода, которая попадает на сушу, имеет слабую кислотность, поэтому размывает камни. Это высвобождает ионы, которые переносятся в потоки и реки, из которых впоследствии питаются океаны. Организмы, живущие в океанах, используют много таких растворенных ионов, удаляя их таким образом из воды. Но другая часть ионов не удаляется, поэтому их концентрация со временем растет.

Вторым источником соли в океане являются гидротермальные жидкости, которые поступают из жерл на морском дне. Такие жидкости также влияют на то, какая вода в океане по составу. Вода просачивается в трещины на дне океана и нагревается магмой из ядра Земли. Тепло вызывает ряд химических реакций. Вода может терять кислород, магний и сульфаты и одновременно забирать из окружающих пород такие металлы, как железо, цинк и медь. После нагревания вода выпускается через отверстия в дне океана и переносит с собой металлы.

Также некоторые соли в океане происходят от подводных вулканических извержений, которые непосредственно выбрасывают минералы в океан.

Солености океана также способствуют соляные купола - это огромные залежи соли, которые образовывались в течение геологического периода времени и находятся под землей и под водой по всему миру.

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Что такое Национальное управление океанических и атмосферных исследований в США?

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) – федеральное ведомство в структуре Министерства торговли США (англ. Department of Commerce).

Создано в 1970 году. Штаб-квартира управления расположена в городе Роквилл штата Мэриленд (США).

В ведении управления находятся Национальная служба по исследованию океана со своими исследовательскими станциями в городах Норфолк штата Вирджиния и Сиэтл штата Вашингтон, Национальная погодная служба и Национальная служба определения морских рыбных ресурсов.

Управление занимается разными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов для США, изучением мирового океана и атмосферы. Также предупреждает население о возможных разрушительных природных катастрофах, пишет Википедия.

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океан соль
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