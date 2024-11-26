Как правильно носить термобелье: секреты, которые должен знать каждый

Вы узнаете:
- Какие ошибки не стоит допускать во время ношения термобелья
- Как правильно носить термобелье
- Как его выбирать и как за ним ухаживать
Ношение термобелья является очень актуальным, в частности, в холодное время года, ведь такая одежда хорошо отводит влагу от тела, контролирует температуру тела и помогает сохранить свое собственное тепло. Но если не знать, как правильно носить термобелье и что надеть поверх термобелья, то весь эффект от ношения такой одежды может быть нивелирован.
В сюжете "Сніданку з 1+1" рассказали, как нужно выбирать и носить такую одежду, чтобы на полную воспользоваться ее преимуществами.
Термобелье - это наряд не только для горнолыжного отдыха, но и для повседневной жизни. Такая одежда особенно актуальна в морозы, ведь она контролирует температуру тела и не дает ему замерзнуть.
Для прогулок по городу эксперты советуют выбирать термобелье из хлопка, для активных видов спорта - из полностью синтетических тканей, ведь оно лучше выводит влагу.
"Термобелье, которое на 100% состоит из полиэстера, рассчитано для катания при низких температурах до -30 градусов. Ни одно термобелье не греет. Оно позволяет вашему телу оставаться сухим и сохранять вашу собственную температуру 36,6 градусов", - рассказал консультант магазина Дмитрий Мирошниченко.
На термобелье нужно надевать одежду, которая тоже выводит влагу.
"Если вы наденете термобелье, а сверху просто наденете шерстяной свитер - ничего не будет. Надо надевать специальные флисовые кофты", - отметил консультант магазина.
Термобелье можно одевать не только в горы, но и, например, на работу.
В уходе за термобельем есть свои особенности. Дизайнеры советуют стирать его исключительно мылом и вручную.
"Такие материалы нельзя стирать обычным порошком, потому что поры забиваются и материал теряет свое прямое функциональное назначение", - рассказал дизайнер Александр Каневский.
Выбирая термобелье, стоит обращать внимание на крой. Для удобного передвижения модель не должна давить.
Смотрите видео о том, как правильно выбирать и носить термобелье:
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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