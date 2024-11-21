Перловка сварится моментально: какой простой секрет стоит знать

Одно простое действие поможет ускорить процесс варки перловки.

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Как быстро сварить перловку/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как быстро сварить перловку

Какой простой секрет поможет ускорить приготовление этой крупы

Перловка - это очень питательная и полезная крупа. Ее можно употреблять в качестве гарнира или готовить на ее основе разнообразные блюда.

Однако нередко могут возникать вопросы, как ускорить процесс варки перловки, ведь сама крупа готовится не очень быстро.

Автор YouTube-канала "Закарпатська Господиня" рассказала, как быстро сварить перловку и каких правил нужно придерживаться во время этого процесса.

Перед тем, как варить перловку, ее нужно хорошо промыть. Лучше помыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Крупу нужно засыпать в кастрюлю с толстым дном, залить водой, посолить и поставить вариться до готовности.

Но если вы ищете способ, как сделать, чтобы перловка быстро сварилась, то стоит замочить ее на несколько часов.

"Если хотите, чтобы перловка сварилась быстро, то надо перед приготовлением замочить ее в воде на 2-3 часа, чтобы она постояла и набухла. Тогда она сварится очень быстро", - рассказала хозяйка.

Она отметила: если вы просто помыли перловку и не замачивали ее, то воды стоит брать примерно втрое больше, чем перловки.

"Например, если у вас есть 200 г перловки, то нужно брать 600 мл воды. А если она уже постояла в воде, то для варки можно брать меньше воды. Перловка в себя лишнюю воду не втянет, поэтому лишнюю воду можно будет слить", - объяснила автор видео.

Смотрите видео о том, как быстро сварить перловку:

Как правильно варить крупы/ Инфографика: Главред

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