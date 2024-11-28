Потеплеет до +11: синоптик сказала, когда в Украину вернутся "плюсы"

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- Чего ждать от погоды в ближайшие дни
- Можно ли будет играть в снежки в первый день зимы
Погода в Украине в ближайшие дни изменится - после морозов вернутся "плюсы". Прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Елена Палагнюк.
По ее словам, 29 ноября днем в западных регионах страны, а 30 ноября по всей Украине, кроме юга и востока, ожидается небольшой мокрый снег, передает ТСН.
Погода на сегодня
В четверг, 28 ноября, в северных областях ночью пройдет небольшой мокрый снег. Днем в западной части ожидаются осадки в виде туманов, дождя и мокрого снега.
Кое-где в Украине возможен туман.
Температура воздуха днем будет плюсовой. Столбики термометров покажут от +1 до +6°С, в Крыму будет еще теплее - до +8°С.
Погода на завтра 29 ноября
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду на Юге. Там столбики термометров покажут +6…+11 градусов.
Также тепло будет в западных областях - от +4 до +7 градусов.
На остальной территории Украины ожидается от +1 до +5 градусов.
В ночные часы небольшие "минусы" возможны.
Погода в Украине 30 ноября
В субботу в центральных, южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В остальных регионах преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман.
Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем 0...+5°С, в центральных и южных областях +6...+11°С.
Погода в Украине 1 декабря
В первый день зимы в восточных областях и южной части Украины прогнозируются небольшие осадки. На остальных территориях - без осадков.
В частности, 1 декабря, в юго-западной части страны пройдет дождь и мокрый снег.
Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +1...+6°С, в южных областях и в Крыму +4…+9°С.
Погода в Украине в декабре 2024 - прогнозы
Погода в Украине в декабре 2024 года будет аномально теплой даже по сравнению с прошлой зимой, когда большую часть времени отмечали высокие температуры. Детальный прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух.
Ранее Главред писал, какой месяц зимы будет самым холодным. В целом, средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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