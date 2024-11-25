Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Вы узнаете:
- Чего ждать от погоды в Украине в первый месяц зимы
- Когда будет самый холодный период декабря
- Когда ждать плюсовой температуры
Погода в Украине в декабре 2024 года будет аномально теплой даже по сравнению с прошлой зимой, когда большую часть времени отмечали высокие температуры. Детальный прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух.
По ее словам, с 7 по 10 декабря в стране ожидается значительное потепление, когда столбики термометров поднимутся до +8 градусов, пишет ТСН.
При этом периоды сильных холодов не обойдут большинство областей Украины, но они будут короткими.
"Один из холодных периодов ожидается уже в декабре. Заметное похолодание придет с 12 числа. Холоднее всего в этот период будет на севере и западе", —рассказала синоптик.
В целом, декабрь 2024 года будет теплее, чем в прошлом году. Среднесуточная температура ожидается на уровне около нуля с незначительными ночными заморозками. Днем столбики термометра будут подниматься до +1...+5 градусов.
В общем, синоптики отмечают, что этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, колеблется в пределах от +5 до -5 градусов.
Погода в Украине - прогнозы
Погода в Украине 25 ноября будет сухой, но холодной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупредила, что скоро в Украину придет потепление. Оно ожидается во второй половине недели. В то же время увеличится и количество осадков.
Ранее Главред писал, какой месяц зимы будет самым холодным. В целом, средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Кто такая Вера Балабух
Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.
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