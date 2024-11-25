Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Холодная погода не обойдет большинство областей Украины, но морозы будут краткосрочными.

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Синоптик прогнозирует аномальный декабрь 2024 / Фото УНИАН

Вы узнаете:

Чего ждать от погоды в Украине в первый месяц зимы

Когда будет самый холодный период декабря

Когда ждать плюсовой температуры

Погода в Украине в декабре 2024 года будет аномально теплой даже по сравнению с прошлой зимой, когда большую часть времени отмечали высокие температуры. Детальный прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух.

По ее словам, с 7 по 10 декабря в стране ожидается значительное потепление, когда столбики термометров поднимутся до +8 градусов, пишет ТСН.

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При этом периоды сильных холодов не обойдут большинство областей Украины, но они будут короткими.

"Один из холодных периодов ожидается уже в декабре. Заметное похолодание придет с 12 числа. Холоднее всего в этот период будет на севере и западе", —рассказала синоптик.

В целом, декабрь 2024 года будет теплее, чем в прошлом году. Среднесуточная температура ожидается на уровне около нуля с незначительными ночными заморозками. Днем столбики термометра будут подниматься до +1...+5 градусов.

В общем, синоптики отмечают, что этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, колеблется в пределах от +5 до -5 градусов.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине 25 ноября будет сухой, но холодной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что скоро в Украину придет потепление. Оно ожидается во второй половине недели. В то же время увеличится и количество осадков.

Ранее Главред писал, какой месяц зимы будет самым холодным. В целом, средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Кто такая Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

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