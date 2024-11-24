Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Синоптики предупреждают о том, что 25 ноября в Украине не ожидаются осадки.

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Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

Где будут сильные порывы ветра

В каких регионах возможен снег

Где синоптики прогнозируют -8

Погода в Украине 25 ноября будет сухой, но холодной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что скоро в Украину придет потепление. Оно ожидается во второй половине недели. В то же время увеличится и количество осадков.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: ventusky

Погода 25 ноября

В Украине 25 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют снег только в Карпатском регионе. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Сильные порывы ветра ожидаются на юго-востоке - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 25 ноября в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до 0...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -8...0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода 25 ноября в Киеве

В Киеве 25 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный - 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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