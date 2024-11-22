Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Страна под атакой мощной магнитной бури: когда "влупит" еще одна

Ангелина Подвысоцкая
22 ноября 2024, 23:13
177
Мощность магнитной бури достигла почти 7-балльной мощности, после чего пошла на спад.
магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда страну атакует новая магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Её мощность внезапно выросла до почти 7-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Предыдущая магнитная буря закончилась 20 ноября на уровне трех баллов. Ожидалось, что после этого она закончится, но внезапно страну атаковала новая буря и ударила сразу с почти 7-балльной мощностью.

видео дня

22 ноября её сила снизилась до 4-х баллов. Ожидается, что на следующий день она упадет до трех баллов и продержится на таком уровне до 27 ноября включительно.

Однако расслабляться еще рано, ведь уже 30 ноября страну атакует новая буря.

магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 23 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 38 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Страна под атакой мощной магнитной бури: когда "влупит" еще одна

Страна под атакой мощной магнитной бури: когда "влупит" еще одна

23:13Синоптик
Трамп легко может "поставить Путина на колени": эксперт назвал способ

Трамп легко может "поставить Путина на колени": эксперт назвал способ

23:11Украина
РФ готовила наступление на Харьков и Сумы: СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага

РФ готовила наступление на Харьков и Сумы: СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага

22:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 23 ноября: Овнам - день наслаждения, Скорпионам - финансовый успех

Гороскоп на завтра 23 ноября: Овнам - день наслаждения, Скорпионам - финансовый успех

Ударит мороз -12 и будет мокрый снег: где в Украине сильно похолодает

Ударит мороз -12 и будет мокрый снег: где в Украине сильно похолодает

"Я смогла выйти из этого": Алена Мозговая публично сообщила о переменах в жизни

"Я смогла выйти из этого": Алена Мозговая публично сообщила о переменах в жизни

Потеряете жизненную силу: что ни в коем случае нельзя брать в руки 22 ноября

Потеряете жизненную силу: что ни в коем случае нельзя брать в руки 22 ноября

3 знака зодиака ждет грандиозное финансовое пополнение: гороскоп на декабрь 2024

3 знака зодиака ждет грандиозное финансовое пополнение: гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

23:45

Путину могут "помочь": Загородний сказал, завершится ли война после смерти лидера РФ

23:13

Страна под атакой мощной магнитной бури: когда "влупит" еще одна

23:11

Трамп легко может "поставить Путина на колени": эксперт назвал способ

22:56

"Король Чарльз проигрывает битву с раком": инсайдеры сделали новое заявление

22:43

РФ готовила наступление на Харьков и Сумы: СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага

Трамп готовит неприятности РФ, Китаю и Ирану, а для Украины может запустить ленд-лиз – ЗагороднийТрамп готовит неприятности РФ, Китаю и Ирану, а для Украины может запустить ленд-лиз – Загородний
22:25

Доллар растет как на дрожжах: каким будет курс валют с 25 ноября

22:07

Кабмин одобрил План реализации Стратегии морской безопасности: Умеров назвал задачи

21:34

Угроза для Украины: в ГУР раскрыли детали испытаний новой "баллистики" РФ

21:20

"Это касается всех": Зеленский резко отреагировал на "выходной" Верховной Рады

Реклама
21:18

"Мы - игрушки в мусорном пакете": дети предателя Джигана страдают от одиночества

21:14

РФ может осуществить ядерный удар, ее ничего не сдерживает - Катков

20:50

Прекратит ли Трамп помощь Украине: эксперт раскрыл, что изменится на фронтеЭксклюзив

20:49

"Для чего все это": солистка А-студио жестко выдала свою позицию и выругала коллег за молчание

20:37

Военных из КНДР перебросили в Украину: в ВСУ назвали направление

20:35

Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак "Зеленая волна"Видео

20:20

Зеленский уже ищет чем сбивать "Орешник" Путина: президент раскрыл подробности

19:47

Почему не стоит пользоваться сушилкой для рук: ответ удивит многихВидео

19:34

Россиян заманили в ловушку: в Мали разгромили колонну боевиков из ЧВК ВагнераФото

19:25

Мощная непогода надвигается на Украину: в каких регионах объявили штормовое предупреждение

19:22

РФ продолжит испытания "Орешника": Путин похвастался своей "вундерваффе"

Реклама
19:10

Питерский гопник решил напугать мир своим "Орешником"мнение

19:08

Коснется не только "социалки": эксперт рассказал, что будет с Украиной без денег СШАВидео

18:51

Расстреляли безоружных: войска РФ жестоко убили пять бойцов ВСУ - Лубинец

18:47

10 интересных идей подарков на Новый год 2025: подойдут для родителей и друзей

18:44

ВСУ вынуждены отступать: в Генштабе раскрыли детали операции на Курщине – СМИ

18:02

Украина могла нанести ответный удар по ракетному полигону "Капустин Яр" - СМИ

17:55

"Карательный удар по РФ": Запад может вернуть Украине ядерное оружие – СМИ

17:47

Безопасности США бросают вызов: Пентагон меняет ядерную стратегию вслед за РФ

17:40

РФ и Украина могут прекратить огонь: эксперт раскрыл важный прогнозЭксклюзив

17:39

Что означают цветные точки и линии на шинах: водителям назвали важный нюанс

17:27

"Я больше никого не встречу": Вера Брежнева впервые рассказала о разводе с Меладзе

17:20

График отключения света на 23 ноября: ограничений будет значительно меньше

17:14

Удар ракетой "Кедр": в Генштабе заговорили о передаче ВСУ комплекса THAAD – СМИВидео

16:50

Большинство не догадывается: почему люди говорят "алло", когда поднимают трубку

16:32

С 1,9 до 15 млн грн: Кабмин предлагает увеличить выплату семьям погибших защитников

16:10

Суровая зима и морозы: климатолог дала прогноз на зиму 2025 в Украине

16:01

3 знака зодиака ждет грандиозное финансовое пополнение: гороскоп на декабрь 2024

15:59

Защитите себя и семью: какие продукты нужно освятить в церкви 23 ноября

15:50

Интересный рецепт голубцов без мяса на Рождество: понравится всем роднымВидео

15:48

Удар "Кедром" по Днепру: в ГУР назвали число ядерных ракет-носителей в РФ

Реклама
15:33

Китайский гороскоп на завтра 23 ноября: Быкам - раздражение, Кроликам - поток любви

15:15

Официантка: в России публично унизили Алсу

15:12

Почему итальянцы не любят пасту с кетчупом: шеф-повар удивил ответом

14:59

Ракетный комплекс Кедр: что известно об экспериментальном оружии РФ

14:54

"Мы не устаем друг от друга": Артемий Егоров поделился секретом идеального брака

14:53

"Светит" штраф: кому запрещено ездить в Польше на авто с украинскими номерами

14:38

Когда в Украине прекратятся осадки: синоптик назвала точную дату

14:27

Рютте встретится с Трампом для мирных переговоров по Украине: в WP дали прогноз

14:25

"Я смогла выйти из этого": Алена Мозговая публично сообщила о переменах в жизни

13:51

Нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением: хозяйки будут удивлены

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять