Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

24 ноября во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Где объявлено штормовое предупреждение

В каких регионах будут сильные порывы ветра

Где синоптики прогнозируют -11

Погода в Украине 24 ноября будет снежной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, восточных и Винницкой областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будет сильная гололедица, из-за чего может быть нарушено движение транспорта.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в воскресенье, 24 ноября, в Украине почти не будет осадков. Снег может быть только на востоке. В то же время ожидается очень сильный ветер - 15-20 м/с. Погода будет прохладной, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем повысится до +4 градусов.

Скоро в Украину придет потепление. Оно ожидается во второй половине недели. В то же время увеличится и количество осадков.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: ventusky

Погода 24 ноября

В Украине 24 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют снег с налипанием в восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье. В западных, северных, восточных и центральных областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Сильные порывы ветра ожидаются на юго-востоке и в Карпатах - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, на востоке, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла. В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -5

По данным meteoprog, 24 ноября в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +1...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -5...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: meteoprog

Погода 24 ноября в Киеве

В Киеве 24 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный - 7-12 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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