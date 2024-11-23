Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

Вы узнаете:
- Где объявлено штормовое предупреждение
- В каких регионах будут сильные порывы ветра
- Где синоптики прогнозируют -11
Погода в Украине 24 ноября будет снежной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных, северных, восточных и Винницкой областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будет сильная гололедица, из-за чего может быть нарушено движение транспорта.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в воскресенье, 24 ноября, в Украине почти не будет осадков. Снег может быть только на востоке. В то же время ожидается очень сильный ветер - 15-20 м/с. Погода будет прохладной, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем повысится до +4 градусов.
Скоро в Украину придет потепление. Оно ожидается во второй половине недели. В то же время увеличится и количество осадков.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 24 ноября
В Украине 24 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют снег с налипанием в восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье. В западных, северных, восточных и центральных областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Сильные порывы ветра ожидаются на юго-востоке и в Карпатах - 15-20 м/с.
"Температура ночью 2-7° мороза, на востоке, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла. В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -5
По данным meteoprog, 24 ноября в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +1...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -5...+1 градуса.
Погода 24 ноября в Киеве
В Киеве 24 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный - 7-12 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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