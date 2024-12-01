Чем отличаются два кота: надо найти 3 отличия за 19 секунд

Непросто будет отыскать все отличия за такой короткий промежуток времени.

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Надо найти 3 отличия за 19 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки, в которых нужно отыскать отличия между двумя картинками, являются одними из самых популярных на этот день. В этой игре два похожих на вид изображения расположены рядом, и, используя всю свою внимательность, надо заметить, где именно расположены отличительные детали, которые делают два рисунка неодинаковыми.

В следующей загадке нужно отыскать три отличия между изображениями кота, который спит на диване, пишет jagranjosh.

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Непросто будет заметить, чем именно отличаются две картинки. Много других деталей будут отвлекать и перенаправлять ваше внимание не туда, куда нужно. Поэтому придется быть внимательными, чтобы не попасть на крючок обманчивого восприятия.

При этом придется спешить, ведь загадку нужно разгадать очень быстро - всего за 19 секунд. Не всем удастся справиться настолько быстро.

Нужно найти 3 отличия за 19 секунд/ jagranjosh

Удастся ли вам заметить все различия между изображениями спящего кота за такой короткий промежуток времени? Если постараться, то любая цель станет достижимой. Не стоит бояться сложных заданий, и тогда точно все получится.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти, чем отличаются изображения мужчины с собакой. Отличия нужно найти за 17 секунд. Непросто будет понять, какие три отличия есть между двумя рисунками.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку за 4 секунды. Непросто будет заметить, что именно на рисунке изображено не так, как должно быть.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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