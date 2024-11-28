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РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине: все подробности

Анна Ярославская
28 ноября 2024, 06:23обновлено 28 ноября, 08:10
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Ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Были слышны взрывы. Введены экстренные отключения света.
Ту-95МС, воздушная тревога
В Украпине объявлена масштабная воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Кратко:

  • РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС
  • Были осуществлены пуски ракет
  • Ракеты уже в Украине, в ряде городов звучат взрывы

Рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Харькове прогремели взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете Ту-95МС в 04:36.

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"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о семи бортах Ту-95МС.

В 4:59 были отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.

В 5:19 была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины ​​из-за угрозы ракетной опасности.

06:09 По указанию "Укрэнерго", в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света. В частности, без электричества сейчас Киев и Киевщина.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

06:26 В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе удара крылатых ракет по Киеву.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - призвали жителей столицы.

06:28 Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что по "Калибрам" - отобой. Ожидается подлет ракет с ТУ-95МС в ближайшее время. Угроза ракетного удара продлена минимум до 08:00.

Учитывая пусковые маневры, будет две волны ракет, но их количество неизвестно.

06:40 Всего на момент пусков в воздухе было 12 бортов ТУ-95МС, сообщает "Николаевский ванек". Семь бортов - с аэродрома "Оленья", пять - с "Энгельса".

06:47 Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть "прилеты". Также введены экстренные отключения света.

"До завершения воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях. Больше информации впоследствии", - написал он.

07:13 В Воздушных силах сообщили о новой группе ракет на территории Украины. В частности:

  • группа крылатых ракет в Черниговской области движется к югу;
  • группа ракет с Черниговщины изменила вектор движения в Киевскую область;
  • ракета в направлении Прилук;
  • ракеты возле Чернигова;
  • ракета из Херсона на Николаевщину;
  • ракеты из Черниговской области на Полтавщину.

07:32 В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Канева; группе ракет на Черниговщине курсом на Черкасчину через Полтавщину; группе крылатых ракет с Николаева курсом на Одесскую область

07:37 Еще одна группа ракет вблизи Чернигова.

07:42 Ракеты движутся в направлении Белой Церкви.

07:43 Ракета в направлении Киева с юго-востока.

07:44 Группы ракет в Киевской области из Черкасчины.

07:46 "Николаевский Ванек" сообщил, что основная часть ракет находится в Винницкой области, курс юго-западный в сторону Хмельницкой области.

"Ракеты с Одесской области также перелетают в Винницкую область. Ракеты покидают Николаевскую область в сторону Кировоградской, курс держат северо- западный. Несколько ракет в Белоцерковском районе, курс юго-западный в сторону Винницкой области. Ракеты с Черниговской области ожидаемо перелетают в Черкасскую область, дальше курс меняют на юго- западный. Одиночная ракета северней Кременчуга, курсом в сторону Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

07:56 В столице Украины прогремели взрывы. Детали читайте в материале: В Киеве прогремели взрывы: первые подробности.

Новость дополняется...

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 21 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет вражеских МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал" - и бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

После пяти часов утра взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие.

В Воздушных силах сообщили, что РФ запустила по Днепру межконтитентальную баллистическую ракету.

Утром 21 ноября российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Пострадали 15 человек, в том числе двое подростков. Есть разрушения.

В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.

В ночь на 27 ноября российская оккупационная армия также атаковала дронами Киевскую область. Все вражеские БПЛА были сбиты. Пострадавших нет.

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