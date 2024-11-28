РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине: все подробности

Кратко:
- РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС
- Были осуществлены пуски ракет
- Ракеты уже в Украине, в ряде городов звучат взрывы
Рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Харькове прогремели взрывы.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете Ту-95МС в 04:36.
"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.
Позже стало известно о семи бортах Ту-95МС.
В 4:59 были отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.
В 5:19 была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины из-за угрозы ракетной опасности.
06:09 По указанию "Укрэнерго", в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света. В частности, без электричества сейчас Киев и Киевщина.
06:26 В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе удара крылатых ракет по Киеву.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - призвали жителей столицы.
06:28 Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что по "Калибрам" - отобой. Ожидается подлет ракет с ТУ-95МС в ближайшее время. Угроза ракетного удара продлена минимум до 08:00.
Учитывая пусковые маневры, будет две волны ракет, но их количество неизвестно.
06:40 Всего на момент пусков в воздухе было 12 бортов ТУ-95МС, сообщает "Николаевский ванек". Семь бортов - с аэродрома "Оленья", пять - с "Энгельса".
06:47 Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть "прилеты". Также введены экстренные отключения света.
"До завершения воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях. Больше информации впоследствии", - написал он.
07:13 В Воздушных силах сообщили о новой группе ракет на территории Украины. В частности:
- группа крылатых ракет в Черниговской области движется к югу;
- группа ракет с Черниговщины изменила вектор движения в Киевскую область;
- ракета в направлении Прилук;
- ракеты возле Чернигова;
- ракета из Херсона на Николаевщину;
- ракеты из Черниговской области на Полтавщину.
07:32 В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Канева; группе ракет на Черниговщине курсом на Черкасчину через Полтавщину; группе крылатых ракет с Николаева курсом на Одесскую область
07:37 Еще одна группа ракет вблизи Чернигова.
07:42 Ракеты движутся в направлении Белой Церкви.
07:43 Ракета в направлении Киева с юго-востока.
07:44 Группы ракет в Киевской области из Черкасчины.
07:46 "Николаевский Ванек" сообщил, что основная часть ракет находится в Винницкой области, курс юго-западный в сторону Хмельницкой области.
"Ракеты с Одесской области также перелетают в Винницкую область. Ракеты покидают Николаевскую область в сторону Кировоградской, курс держат северо- западный. Несколько ракет в Белоцерковском районе, курс юго-западный в сторону Винницкой области. Ракеты с Черниговской области ожидаемо перелетают в Черкасскую область, дальше курс меняют на юго- западный. Одиночная ракета северней Кременчуга, курсом в сторону Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
07:56 В столице Украины прогремели взрывы. Детали читайте в материале: В Киеве прогремели взрывы: первые подробности.
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Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
В ночь на 21 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет вражеских МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал" - и бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.
После пяти часов утра взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие.
В Воздушных силах сообщили, что РФ запустила по Днепру межконтитентальную баллистическую ракету.
Утром 21 ноября российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Пострадали 15 человек, в том числе двое подростков. Есть разрушения.
В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.
В ночь на 27 ноября российская оккупационная армия также атаковала дронами Киевскую область. Все вражеские БПЛА были сбиты. Пострадавших нет.
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