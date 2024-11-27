Киевщина была под ударом дронов: что известно о последствиях российской атаки

Кратко:
- Ночью Киевщину атаковали дроны
- Обошлось без пострадавших, но есть повреждения в многоэтажных домах
В ночь на 27 ноября российская оккупационная армия атаковала дронами Киевскую область. Все вражеские БПЛА были сбиты. Пострадавших нет.
Как рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
"Очередная беспокойная ночь для Киевщины. Враг не прекращает атаку БпЛа. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - написал он в Telegram.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов взрывной волной повреждены стекла в 18 квартирах и трех офисных помещениях в трех многоэтажных домах.
Кроме того, в двух районах области повреждены окна, двери и кровли в четырех частных домах, четырех хозпостройках и в гараже.
Оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки на Киевщину.
Воздушные атаки РФ на Киев - последние новости
В ночь на 27 ноября в Киеве работали силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских ударных БПЛА. Зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Два человека пострадали.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев беспилотниками. В столицу Украины вражеские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям.
Воздушная тревога в городе длилась более 5 часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву.
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