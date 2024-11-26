Дроны заходили на Киев волнами: ночью столица отбивала атаку вражеских БПЛА

Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских дронов.

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Ночью Киев отбивал атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Кратко:

Киев был атакован вражескими дронами

В столице работали силы ПВО

В ночь на 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев беспилотниками. В столицу Украины вражеские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям.

Воздушная тревога в городе длилась более 5 часов, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

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"Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

В полиции Киевщины сообщили, что в результате дроновой атаки РФ повреждены частные и многоквартирные дома.

По состоянию на 08:30 повреждены четыре частных дома, два многоквартирных дома, два гаража, хозяйственное помещение и автомобиль.

Информация о пострадавших отсутствует.

"Полиция Киевщины призывает граждан соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги. В случае объявления угрозы немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до сигнала об отбое", - говорится в сообщении.

Атак дронов на Тернополь - последние новости

В ночь на 26 ноября Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электо- и водоснабжением.

Как сообщил глава штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал, из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе возобновляют работу пунктов обогрева.

Как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ также атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.

Согласно данным Воздушных сил, беспилотники враг запускал с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ., ВОТ Крыма. Всего Россия выпустила по Украине 145 дронов. Еще 71 дрон - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

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