В Тернополе перебои со светом и водой: что известно о ночной атаке дронов

Из-за дронового удара РФ была повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь.

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Тернополь атаковали вражеские дроны / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Тернополе прогремели взрывы

Город был атакован вражескими "Шахедами"

Враг повредил электроинфраструктуру, которая питает Тернополь

В ночь на 26 ноября Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электо- и водоснабжением.

Как сообщил глава штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал, из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе возобновляют работу пунктов обогрева.

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"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", - написал Надал.

Сотрудники коммунального предприятия "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение в городе. Возможно, будет низкое давление. В городе планируют запускать генераторы.

Что касается теплоснабжения, то большинство котельных - функционируют. По словам Надала, при необходимости "их работа будет также поддерживаться генераторами".

Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.

"Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов", - рассказал Надал.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

При этом в Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену на маршруты выедут автобусы.

"Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта", - сказал Надал.

Также в Тернополе с 08:00 снова будут работать пункты обогрева.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, 25 ноября в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400. Пострадали 19 человек.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Одессе. Российские оккупанты запустили по городу баллистику.

В ночь на 25 ноября РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.

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