В Тернополе перебои со светом и водой: что известно о ночной атаке дронов

Кратко:
- В Тернополе прогремели взрывы
- Город был атакован вражескими "Шахедами"
- Враг повредил электроинфраструктуру, которая питает Тернополь
В ночь на 26 ноября Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электо- и водоснабжением.
Как сообщил глава штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал, из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе возобновляют работу пунктов обогрева.
"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", - написал Надал.
Сотрудники коммунального предприятия "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение в городе. Возможно, будет низкое давление. В городе планируют запускать генераторы.
Что касается теплоснабжения, то большинство котельных - функционируют. По словам Надала, при необходимости "их работа будет также поддерживаться генераторами".
Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.
"Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов", - рассказал Надал.
При этом в Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену на маршруты выедут автобусы.
"Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта", - сказал Надал.
Также в Тернополе с 08:00 снова будут работать пункты обогрева.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, 25 ноября в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400. Пострадали 19 человек.
Кроме того, серия взрывов прогремела в Одессе. Российские оккупанты запустили по городу баллистику.
В ночь на 25 ноября РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.
Другие новости:
- Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атаки
- Взрывы гремели в двух областях: РФ била ракетами и дронами, есть раненые
- РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред