РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

Кратко:
- РФ атаковала Киев дронами
- В КГВА рассказали о последствиях вражеского удара
В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.
Как сначала сообщили в Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на девятом этаже 9-этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется.
"После обработки данных информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БпЛА не подтвердилась", - говорится в сообщении.
На другой локации обломки пробили автомобили, предварительно пожаров и пострадавших нет.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.
Воздушные атаки РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.
По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 73 беспилотника.
В ночь на 20 ноября Россия выпустила по Украине 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.
Кроме того, сообщалось, что Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни. Заседание Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили.
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