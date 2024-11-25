РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на частную застройку.

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Дроны сбивали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

РФ атаковала Киев дронами

В КГВА рассказали о последствиях вражеского удара

В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.

Как сначала сообщили в Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на девятом этаже 9-этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется.

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"После обработки данных информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БпЛА не подтвердилась", - говорится в сообщении.

На другой локации обломки пробили автомобили, предварительно пожаров и пострадавших нет.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.

Воздушные атаки РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 73 беспилотника.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

В ночь на 20 ноября Россия выпустила по Украине 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

Кроме того, сообщалось, что Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни. Заседание Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили.

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