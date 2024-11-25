Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

Анна Ярославская
25 ноября 2024, 06:48
2363
В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на частную застройку.
Дроны, ПВО
Дроны сбивали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • РФ атаковала Киев дронами
  • В КГВА рассказали о последствиях вражеского удара

В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.

Как сначала сообщили в Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на девятом этаже 9-этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется.

видео дня

"После обработки данных информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БпЛА не подтвердилась", - говорится в сообщении.

На другой локации обломки пробили автомобили, предварительно пожаров и пострадавших нет.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.

Воздушные атаки РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 73 беспилотника.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

В ночь на 20 ноября Россия выпустила по Украине 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

Кроме того, сообщалось, что Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни. Заседание Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

06:48Украина
Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

23:20Украина
Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

22:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Последние новости

06:48

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

06:11

"Путин" подписал смертный приговор РФмнение

05:00

Какой сегодня праздник 25 ноября 2024 года: что может навлечь болезни в этот день

04:00

Головоломка для настоящих гениев: нужно за 13 секунд найти 6 спрятанных букв

03:31

Россия и КНДР начали "открытую Третью мировую": США боятся действовать - Загородний

Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцевБронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев
02:31

ВСУ усиливают группировку войск: генерал оценил угрозу штурма Купянска

01:30

Мобилизация женщин в Украине: эксперт указал на важный нюанс

24 ноября, воскресенье
23:40

Грелки с горячей водой могут быть опасными: как проверить их

23:20

Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

Реклама
22:11

Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

21:24

"Абсолютная мясорубка": в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине

20:44

РФ готовится к массированной атаке "роев беспилотников" с искусственным интеллектом - СМИ

20:37

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

20:15

Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии: график на 25 ноября

19:48

Байден передумал приглашать Украину в НАТО: в Bloomberg раскрыли причину

19:39

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

19:32

Сбитие ракет над нами со стороны союзников: почему сейчас удобный моментмнение

19:22

"Взяли паузу и выжидают": эксперт о позиции некоторых партнеров УкраиныВидео

19:17

"Собрали серьезную группировку": в ВСУ назвали самый большой страх РФ на Юге

18:48

РФ усилила наступление на восьми направлениях: генерал заявил о большом окружении ВСУ

Реклама
18:19

Новый миропорядок и конец войны в Украине: дипломат назвал решающий год

18:14

Взрывы гремели в двух областях: РФ била ракетами и дронами, есть раненые

17:26

Над авиабазами Британии заметили неизвестные беспилотники: что происходит

17:26

Копеечное средство творит чудеса: назван моментальный способ мытья грязных чашек

16:56

Точные сроки знают не все: сколько на самом деле должен вариться картофельВидео

16:40

Россияне накапливают системы С-300 в оккупированном Крыму: к чему готовится РФ

16:18

"Крыма больше нет": эксперт оценил скандальные заявления команды ТрампаВидео

16:08

Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

15:54

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогнозЭксклюзив

15:41

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

15:33

Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

15:05

Россияне провалили штурмы: ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

14:56

Любовный гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

14:56

Россия может полностью оккупировать Донецкую область: военный назвал сроки

14:41

Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

14:10

Что помешало РФ захватить Одессу и Николаев: посол сделал неожиданное заявление

13:57

Как появление ядерного оружия у Украины повлияет на ход войны - прогноз

13:22

В РФ может закончиться оружие: когда Путин начнет переговоры - The Guardian

12:59

Как украсить комнату на Новый год: оригинальные идеи для декора 2025

12:58

Расформирование ТЦК и СП в Украине: в Раде сделали резкое заявление

Реклама
12:56

Могут ли выборы в Украине состояться уже в 2025 году: назван важный нюансВидео

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

11:55

Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

11:44

Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

11:19

Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

11:07

Сокрушительные удары ракетами по территории РФ: названа следующая цель Украины

10:56

Потушить свет для миллионов: РФ готовит кибератаки на Великобританию - The Telegraph

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

10:15

Россия выпустила по Украине 73 беспилотника: сколько сбила ПВО

10:04

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять