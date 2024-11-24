Заходили разными курсами: враг атаковал столицу и Киевскую область дронами, детали

На Киевщине опасность не миновала, в ОВА сообщают о работе ПВО.

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Защитники столицы уничтожили более 10 вражеских дронов/ Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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Враг атаковал Киев и область

В столице, предварительно, разрушений нет

Опасность для Киевщины не миновала

В воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы, а впоследствии в КГВА сообщили детали.



"Сегодня ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов", - говорится в сообщении.

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