Заходили разными курсами: враг атаковал столицу и Киевскую область дронами, детали

На Киевщине опасность не миновала, в ОВА сообщают о работе ПВО.
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Враг атаковал Киев и область
В столице, предварительно, разрушений нет
Опасность для Киевщины не миновала
В воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы, а впоследствии в КГВА сообщили детали.
"Сегодня ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов", - говорится в сообщении.
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