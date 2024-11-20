Угроза массированной атаки: запасов РФ хватит на несколько волн ударов - Згурец

Главное из заявления:
- У РФ есть запас ракет для нескольких атак по Украине
- Американская сторона оценивает риски повторных атак как достаточно высокие
- Украинские военные активно готовятся к вероятной атаке
Сейчас страна-агрессор Россия пытается реализовать стратегии для повторных атак Украины. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".
По его словам, массированная атака крылатыми ракетами, которая была осуществлена РФ несколько дней назад, используя почти весь арсенал ударного вооружения, стала крупнейшей атакой после длительного накопления ударных средств, в частности, крылатых ракет.
"Наша ПВО эффективно справилась с этой угрозой, однако у врага сохраняется достаточный запас для еще нескольких волн ударного потенциала", - подчеркнул Згурец.
Он также отметил, что сейчас враг пытается реализовать стратегии для повторных атак.
Згурец считает, что американская сторона, опираясь на свои разведывательные данные, которыми также делится с украинской стороной, оценивает риски повторных атак как достаточно высокие. И это влияет на сообщения американского посольства.
"Уверен, что эти угрозы и предупреждения не являются новостью для наших систем ПВО. Думаю, что наши военные сейчас активно готовятся к вероятной атаке, которую может реализовать противник", - подытожил директор Defense Express.
Удары РФ по Украине - что известно
Как уже сообщал Главред, в Посольстве США в Киеве сообщили, что в среду, 20 ноября, страна-агрессор РФ может осуществить серьезную воздушную атаку на Украину.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.
Кроме того, уже четыре посольства в Киеве закрыты из-за угрозы ракетного удара. Речь идет о посольствах США, Италии, Испании, Греции.
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Кто такой Сергей Згурец
Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.
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