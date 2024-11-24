Россия выпустила по Украине 73 беспилотника: сколько сбила ПВО

ПВО работала в 7 областях Украины.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-vypustila-po-ukraine-73-bespilotnika-skolko-sbila-pvo-10616945.html Ссылка скопирована

Атака дронов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

Россия выпустила по Украине 73 беспилотника

Противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников

19 беспилотников локально потеряно

В ночь на 24 ноября страна-агрессор Россия выпустила по Украине 73 беспилотника. ПВО сбила 50 из них, еще четыре пока остаются в воздухе. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ночью 24 ноября оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области", - говорится в сообщении. видео дня

В целом Силы обороны Украины обнаружили и осуществили сопровождение 73 вражеских БПЛА.

К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях", - подчеркнули в Воздушных силах.

Также сообщается, что 19 беспилотников локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

"В воздухе - 4 вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Информация обновляется", - отметили военные.

Работа ПВО / фото: Воздушные силы

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.

В ночь на 20 ноября страна-агрессор Россия выпустила по Украине 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

Кроме того, сообщалось, что Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни. Заседание Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили.

Читайте также:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред