Россия выпустила по Украине 73 беспилотника: сколько сбила ПВО

Кратко:
- Россия выпустила по Украине 73 беспилотника
- Противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников
- 19 беспилотников локально потеряно
В ночь на 24 ноября страна-агрессор Россия выпустила по Украине 73 беспилотника. ПВО сбила 50 из них, еще четыре пока остаются в воздухе. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Ночью 24 ноября оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области", - говорится в сообщении.видео дня
В целом Силы обороны Украины обнаружили и осуществили сопровождение 73 вражеских БПЛА.
К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях", - подчеркнули в Воздушных силах.
Также сообщается, что 19 беспилотников локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.
"В воздухе - 4 вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Информация обновляется", - отметили военные.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.
В ночь на 20 ноября страна-агрессор Россия выпустила по Украине 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.
Кроме того, сообщалось, что Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни. Заседание Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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