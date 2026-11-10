Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранат

Ярко-красная кожура ещё не гарантирует, что гранат будет сладким и сочным.

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Как понять, что гранат будет сочным / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как выбрать спелый и сочный гранат в магазине

Почему вес плода важнее цвета кожуры

Как правильно хранить гранат и легко достать зерна

При выборе граната в магазине не стоит ориентироваться только на ярко-красную кожуру. Даже красивый на вид плод может оказаться сухим внутри.

Главред выяснил, на что обращать внимание при покупке гранатов, как определить качество плода и сколько времени его можно хранить.

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Как выбрать сочный гранат в магазине

Как пишет издание Kertészkedj.hu, важнейшими критериями выбора являются вес, состояние кожуры и форма. Эти признаки помогают понять, сохранил ли плод свою сочность.

Согласно рекомендациям Службы сельскохозяйственных исследований Калифорнийского университета (UC ANR) и Совета по гранатам, при покупке нужно обратить внимание на три основные характеристики.

1. Вес плода.

Это важнейший показатель качества граната. Спелый и сочный плод должен казаться тяжелым для своего размера. Это свидетельствует о том, что внутри достаточно сока.

Если гранат лёгкий, он мог потерять влагу во время хранения. Из-за этого зерна могут быть сухими и менее сочными.

Поэтому в магазине стоит взять несколько плодов примерно одинакового размера и сравнить их вес. Лучше выбирать тот, который ощутимо тяжелее.

2. Состояние кожуры.

Хороший гранат имеет твёрдую, гладкую и упругую кожуру. Её поверхность должна быть без мягких участков, значительных повреждений и коричневых пятен.

Цвет может варьироваться от средне-красного до насыщенного красного. При этом бледная или выцветшая кожура иногда свидетельствует о том, что плод перезрел или потерял свежесть.

Небольшие царапины и поверхностные повреждения не обязательно означают, что гранат испорчен. Если он тяжелый и твердый на ощупь, такие недостатки не должны становиться причиной отказа от покупки.

3. Форма граната.

Не стоит искать идеально круглые плоды. Спелый гранат часто имеет немного угловатую форму и более плоские стороны.

Это связано с тем, что зерна внутри разрастаются и давят на кожуру. Поэтому качественный плод может быть несколько неровным, а не иметь форму правильного шара.

Как выбрать вкусный гранат и что приготовить из его плодов - видео:

Почему цвет граната не всегда свидетельствует о его спелости

Распространенная ошибка при покупке гранатов - выбирать только самые красные плоды. На самом деле оттенок кожуры зависит от сорта.

Она может быть желтой, розовой, красной или даже с фиолетовым оттенком. Поэтому светлый гранат не обязательно является незрелым, а насыщенный красный цвет не гарантирует сочности.

Гораздо надежнее оценивать вес и твердость плода. Если гранат тяжелый для своего размера, а его кожура плотная и не имеет мягких участков, больше шансов, что зерна внутри остаются сочными.

Также не стоит ориентироваться на звук при постукивании. Популярный совет гласит, что лучшие гранаты издают металлический звук, однако убедительных подтверждений этого способа нет.

Как правильно хранить гранаты дома

Чтобы гранаты дольше оставались свежими, важно обеспечить им соответствующие условия. Целые плоды можно хранить при комнатной температуре, в месте, защищённом от прямых солнечных лучей, примерно одну-две недели. Если положить их в холодильник, срок хранения увеличится примерно до двух месяцев.

Очищенные зерна также требуют правильного хранения. Их нужно положить в герметичный контейнер и поставить в холодильник. В таком виде они останутся пригодными к употреблению примерно 5–7 дней.

Если нужно сохранить зерна надолго, их можно заморозить. Для этого сначала необходимо разложить их одним слоем на подносе и поставить в морозильную камеру на 4–6 часов. После этого зерна пересыпают в герметичный пакет или контейнер. В морозильной камере они могут храниться до года.

Как легко достать зерна из граната без брызг

Очистка граната часто сопровождается брызгами сока, которые оставляют пятна на одежде и кухонных поверхностях. Однако есть простой способ избежать этого.

Согласно рекомендациям UC ANR, плод нужно разрезать на четыре части и опустить в большую миску с водой. После этого зерна следует осторожно отделить пальцами непосредственно под водой.

Такой метод имеет несколько преимуществ:

зерна остаются целыми;

сок не разбрызгивается вокруг;

белые перегородки отделяются от зерен и всплывают на поверхность;

зерна опускаются на дно миски.

В конце нужно удалить перегородки, слить воду через дуршлаг и дать зернам немного обсохнуть.

Итак, при покупке граната в первую очередь стоит оценивать его вес, а не цвет. Тяжелый плод с твердой кожурой и слегка угловатой формой имеет больше шансов оказаться сочным. Именно эти простые признаки помогут не ошибиться с выбором.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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