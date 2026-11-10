Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранат

Руслана Заклинская
10 ноября 2026, 19:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ярко-красная кожура ещё не гарантирует, что гранат будет сладким и сочным.
Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранат
Как понять, что гранат будет сочным / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как выбрать спелый и сочный гранат в магазине
  • Почему вес плода важнее цвета кожуры
  • Как правильно хранить гранат и легко достать зерна

При выборе граната в магазине не стоит ориентироваться только на ярко-красную кожуру. Даже красивый на вид плод может оказаться сухим внутри.

Главред выяснил, на что обращать внимание при покупке гранатов, как определить качество плода и сколько времени его можно хранить.

видео дня

Как выбрать сочный гранат в магазине

Как пишет издание Kertészkedj.hu, важнейшими критериями выбора являются вес, состояние кожуры и форма. Эти признаки помогают понять, сохранил ли плод свою сочность.

Согласно рекомендациям Службы сельскохозяйственных исследований Калифорнийского университета (UC ANR) и Совета по гранатам, при покупке нужно обратить внимание на три основные характеристики.

1. Вес плода.

Это важнейший показатель качества граната. Спелый и сочный плод должен казаться тяжелым для своего размера. Это свидетельствует о том, что внутри достаточно сока.

Если гранат лёгкий, он мог потерять влагу во время хранения. Из-за этого зерна могут быть сухими и менее сочными.

Поэтому в магазине стоит взять несколько плодов примерно одинакового размера и сравнить их вес. Лучше выбирать тот, который ощутимо тяжелее.

2. Состояние кожуры.

Хороший гранат имеет твёрдую, гладкую и упругую кожуру. Её поверхность должна быть без мягких участков, значительных повреждений и коричневых пятен.

Цвет может варьироваться от средне-красного до насыщенного красного. При этом бледная или выцветшая кожура иногда свидетельствует о том, что плод перезрел или потерял свежесть.

Небольшие царапины и поверхностные повреждения не обязательно означают, что гранат испорчен. Если он тяжелый и твердый на ощупь, такие недостатки не должны становиться причиной отказа от покупки.

3. Форма граната.

Не стоит искать идеально круглые плоды. Спелый гранат часто имеет немного угловатую форму и более плоские стороны.

Это связано с тем, что зерна внутри разрастаются и давят на кожуру. Поэтому качественный плод может быть несколько неровным, а не иметь форму правильного шара.

Как выбрать вкусный гранат и что приготовить из его плодов - видео:

Почему цвет граната не всегда свидетельствует о его спелости

Распространенная ошибка при покупке гранатов - выбирать только самые красные плоды. На самом деле оттенок кожуры зависит от сорта.

Она может быть желтой, розовой, красной или даже с фиолетовым оттенком. Поэтому светлый гранат не обязательно является незрелым, а насыщенный красный цвет не гарантирует сочности.

Гораздо надежнее оценивать вес и твердость плода. Если гранат тяжелый для своего размера, а его кожура плотная и не имеет мягких участков, больше шансов, что зерна внутри остаются сочными.

Также не стоит ориентироваться на звук при постукивании. Популярный совет гласит, что лучшие гранаты издают металлический звук, однако убедительных подтверждений этого способа нет.

Как правильно хранить гранаты дома

Чтобы гранаты дольше оставались свежими, важно обеспечить им соответствующие условия. Целые плоды можно хранить при комнатной температуре, в месте, защищённом от прямых солнечных лучей, примерно одну-две недели. Если положить их в холодильник, срок хранения увеличится примерно до двух месяцев.

Очищенные зерна также требуют правильного хранения. Их нужно положить в герметичный контейнер и поставить в холодильник. В таком виде они останутся пригодными к употреблению примерно 5–7 дней.

Если нужно сохранить зерна надолго, их можно заморозить. Для этого сначала необходимо разложить их одним слоем на подносе и поставить в морозильную камеру на 4–6 часов. После этого зерна пересыпают в герметичный пакет или контейнер. В морозильной камере они могут храниться до года.

Как легко достать зерна из граната без брызг

Очистка граната часто сопровождается брызгами сока, которые оставляют пятна на одежде и кухонных поверхностях. Однако есть простой способ избежать этого.

Согласно рекомендациям UC ANR, плод нужно разрезать на четыре части и опустить в большую миску с водой. После этого зерна следует осторожно отделить пальцами непосредственно под водой.

Такой метод имеет несколько преимуществ:

  • зерна остаются целыми;
  • сок не разбрызгивается вокруг;
  • белые перегородки отделяются от зерен и всплывают на поверхность;
  • зерна опускаются на дно миски.

В конце нужно удалить перегородки, слить воду через дуршлаг и дать зернам немного обсохнуть.

Итак, при покупке граната в первую очередь стоит оценивать его вес, а не цвет. Тяжелый плод с твердой кожурой и слегка угловатой формой имеет больше шансов оказаться сочным. Именно эти простые признаки помогут не ошибиться с выбором.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гранат лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

20:37Энергетика
Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

20:24Политика
Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

19:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Последние новости

21:51

РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

21:18

"Я был шокирован": Фицо рассказал о частной беседе с премьером Украины

21:02

Налет исчезнет, а капли не будут оставлять следов: чем помыть душевую кабинуВидео

20:49

Тест на IQ: нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд

20:37

До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
20:24

Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

19:39

Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранатВидео

19:38

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

19:21

Снег на туях может привести к неприятностям: почему его нужно быстро убирать

Реклама
19:10

Настоящие переговоры идут с ЕС: Денисенко о логике Путина в Абу-Дабимнение

19:02

Наступление на Крым после освобождения Херсона: Залужный сказал, что сдержало ВСУ

19:01

Польша передаст Украине истребители МиГ-29 — что Киев предложил взамен

18:56

Красный уступит место другому цвету: какой будет елка в 2026 году

18:37

"Селедка под шубой" удивит новой подачей: новогодний рецепт стал трендом

18:31

Успех и изобилие придут к четырем знакам китайского зодиака с 11 ноября

18:19

Лобовое стекло будет чистым и без разводов: чем протереть "дворники" в автоВидео

18:16

Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

18:13

Два возрастных рубежа могут изменить личную жизнь: когда найти любовь сложнее всего

17:49

Россияне объявили о "захвате" на Сумщине: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию

17:45

Экс-звезда DZIDZIO раскрыл причину отсрочки от мобилизации: "Сам не планирую"

Реклама
17:39

После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

17:35

Немецкий вулкан может повлиять на всю Европу: какие страны находятся под угрозой

17:31

"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

17:28

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

17:07

Родились в Украине, но служат Кремлю: кто представляет РФ на переговорах

17:04

Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет

17:01

Сам оформил себе командировку и уехал в Португалию: Федоров оставил вопросы парламентской ВСК без ответов

16:58

Можно ли оставлять опавшие яблоки под деревьями: эксперты назвали скрытые рискиВидео

16:49

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

16:35

Не только ради красоты: где поставить папоротник, чтобы привлечь достаток

16:26

Россия готовит массированный удар по Украине: ГУР раскрыло новые цели врага

16:22

Доллар и евро стремительно полетели вверх: новый курс валют на 11 ноября

16:12

Украинская певица призналась, что сделала аборт: в чем причина

16:03

"Будет футбольная команда": Алина Гросу заговорила о второй беременности

16:00

Какой церковный отмечают 11 ноября: что можно и нельзя делать

15:47

НАБУ выливает "цистерну дерьма" на людей, против которых нет доказательств: журналист "УП" прокомментировал дело Дуки

15:47

Пустая банка из-под тунца ещё пригодится — практичные идеи для домаВидео

15:40

Как вернуть блюдо в ресторане и не испортить вечер: правила этикета

15:30

Украина ожидает вооружение на $400 млн по программе USAI: заявление дипломата

15:28

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время годаВидео

Реклама
15:20

Трамп доработает свой срок, но есть один нюанс: что грозит республиканцам в 2028 году

15:16

Гороскоп на завтра, 11 ноября: Весам — предложение, Ракам — сложные вопросы

15:06

Россия не хочет прекращать огонь в Украине: Лавров выдвинул встречное условие

15:05

Переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией на сегодня завершились — что известно

14:57

Умер известный дизайнер - один из основателей Ukrainian Fashion Week

14:47

Что означают коды 0, 1, 2 и 3 на яйцах: не все покупатели знают о разницеВидео

14:20

"Когда успела вырасти": Подкопаева показала, как изменилась ее дочь

14:16

Почему Покровск остался без подкрепления в 2025 г: военные назвали причину

14:10

Год "Мидасу": $100 млн в коррупционной схеме, ноль приговоров и все фигуранты вне СИЗО - Кравец о результатах громкой операции НАБУ

13:43

Территории в обмен на мир: Зеленский назвал самый быстрый способ закончить войну

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять