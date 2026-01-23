Укр
Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранат

Руслана Заклинская
23 января 2026, 13:08
Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась своим способом чистки граната, при котором руки не пачкаются.
Как быстро очистить гранат / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какой способ очистки граната помогает избежать пятен
  • Какие инструменты или емкости нужны для этого способа
  • Почему гранат погружают в воду

Гранат является очень полезным фруктом, но его чистка часто ассоциируется с беспорядком и красными пятнами повсюду. Впрочем, этого легко избежать, если воспользоваться простым способом очистки в воде.

Главред узнал, как легко почистить гранат и не испачкаться.

видео дня

Своим лайфхаком поделилась фудблогер Ольга Рябенко в TikTok. По ее словам, главный секрет заключается в использовании обычной миски с водой, которая выступает естественным барьером для брызг сока.

Как правильно очистить гранат

Сначала необходимо осторожно срезать "корону" (верхушку) граната так, чтобы не повредить зерна. После этого следует сделать неглубокие разрезы вдоль кожуры в тех местах, где заметны белые перегородки.

Глубокую емкость нужно наполнить холодной водой и полностью погрузить в нее подготовленный фрукт.

Прямо под водой гранат разбирают на части, отделяя зерна от кожуры и пленок. Вода предотвращает разбрызгивание сока, даже если случайно раздавить несколько ягод.

Смотрите видео о том, как легко очистить гранат:

@olga.riabenko КАК ОЧИСТИТЬ ГРАНАТ В ВОДЕ??? Что делать, если любите гранат, но не любите отмывать всю кухню и себя после его чистки? Делюсь своим любимым способом: 1. Срезать корону (верхушку), не повреждая зерна, и разрезать вдоль кожуры, где видны перегородки между зернами. 2. Наполнить миску водой. 3. Погрузить гранат в воду; 4. Очистить зерна от перегородок; 5. Все зерна осядут на дно, а мусор поднимется наверх. 6. Слить, промыть, снова слить. Готово! И ваша кухня будет всегда чистой? #гранат#лайфхак#легко#домашняякухня♬ оригинальный звук - Ольга Рябенко

Главное преимущество метода - автоматическое разделение отходов. Тяжелые спелые зерна оседают на дно миски, тогда как легкие белые перегородки и мусор всплывают на поверхность. Остается только собрать мусор с поверхности, слить воду и промыть чистые зерна через дуршлаг.

Рябенко уверяет, что этот способ является самым быстрым и эстетичным, ведь он полностью избавляет от необходимости отмывать кухню после употребления полезного фрукта.

О персоне: Ольга Рябенко

Ольга Рябенко — популярная фудблогерша, специализирующаяся на кулинарии и домашних рецептах мировой кухни. Имеет более 1,7 млн подписчиков в TikTok. Ее видео собирают многочисленные лайки (более 1,7 млн).

Ольга является суперфиналисткой 12-го сезона МастерШеф. В Instagram ведет блог, где делится кулинарными лайфхаками и рецептами для домашней кухни.

