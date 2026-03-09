Укр
Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

Марина Иваненко
9 марта 2026, 22:01
Специалист с 20-летним опытом клининга объяснил, почему уксус, сода и отбеливатель не эффективны для уборки и какие ошибки чаще всего совершают люди дома.
Как правильно убирать?
Как правильно убирать? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие средства не стоит использовать для уборки
  • Главные секреты качественной уборки

Многие из нас привыкли считать, что "бабушкины методы" или сильные химические средства являются залогом чистоты. Однако специалист, имеющий опыт в профессиональном клининге более 20 лет, говорит о том, что большинство того, что мы делаем дома, неэффективно, а иногда и вовсе вредно для поверхностей.

Уксус и сода - это еда, а не моющие средства

Популярный тренд на "эко-уборку" пищевыми продуктами вызывает у профессионалов несколько скептические настроения.

видео дня

Уксус, пищевая сода, соль и т. д. — это ингредиенты, а не моющие средства. Не существует поверхности, которую производитель рекомендует чистить с помощью соды или уксуса, — отмечает эксперт на Reddit.

Профессиональные продукты специально разработаны для взаимодействия с конкретными видами загрязнений, тогда как смеси, приготовленные дома, могут быть слишком абразивными или агрессивными для современных материалов.

Отбеливатель не решает всех проблем

Многие люди используют отбеливатель как универсальный очиститель, однако это грубая ошибка.

Отбеливатель — это ужасное моющее средство и неэффективно как дезинфицирующее средство по сравнению со специальными дезинфекторами.

Он не удаляет грязь, а только обесцвечивает ее. Для настоящей гигиены стоит использовать специализированные средства с нейтральным уровнем pH.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Золотое правило: "Больше" не значит "лучше"

Одна из самых распространенных ошибок — добавлять больше концентрата, чем указано в инструкции. Это не только бесполезная трата средства, но и вред для поверхностей.

Средства для уборки тестируются на эффективность в указанных коэффициентах разбавления. 6 унций не лучше, чем 2 унции, если на этикетке указано 2 унции.

Избыток средства оставляет липкую пленку, которая со временем притягивает еще больше пыли и грязи.

Главный ингредиент — время

Мы привыкли наносить средство и сразу его вытирать. Однако профессионалы знают о "времени пребывания" (dwell time).

Время пребывания — это наименее заметный элемент очистки.

Химии нужно время (обычно от 2 до 10 минут), чтобы расщепить грязь или убить бактерии. Дайте средству поработать за вас.

Советы для чистоты от профессионала

Для пола

Используйте качественные нейтральные средства (pH 6–pH 8). Известные профессиональные бренды: Betco, Spartan, XL North, Diversey.

Слушайте производителя

Если вы не знаете, как чистить диван или ламинат, найдите инструкцию именно от производителя этого материала. Они знают свой продукт лучше всего.

Будьте осторожны с плесенью

Если у вас возникли серьезные повреждения от воды или плесени, не нужно исправлять это самостоятельно.

В 100% случаев, если есть повреждения водой или плесенью, если у вас нет сертификата - наймите профессионала.

Ранее Главред рассказывал о том, что весной окна можно помыть раствором из спирта и глицерина — он хорошо очищает стекло и создает защитный слой. Благодаря этому пыль и вода меньше оседают, поэтому окна остаются чистыми и без разводов почти до осени.

Также рассказывал о простых способах убрать шерсть животных с одежды и мебели без специального ролика — например, с помощью влажной губки, резиновых перчаток или скотча.

Об источнике: Reddit

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — самые популярные из них появляются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

