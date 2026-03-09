Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

Чтобы получить хороший урожай капусты, важно правильно определить сроки посева. Когда сеять раннюю, среднюю, позднюю капусту, а также брокколи и цветную.

Правильный расчет сроков посева — это первый и самый ответственный шаг к получению хорошего урожая капусты. Она имеет много видов — белокочанную, цветную, брокколи — а также сорта разных сроков созревания: ранние, средние и поздние. Знание особенностей развития сеянцев и учет погодных условий дают возможность вырастить крепкую рассаду, которая не перерастет и легко адаптируется к открытому грунту. Главред расскажет об основных нюансах сроков посева рассады капусты.

От чего зависят сроки посева капусты

Сроки посадки зависят прежде всего от вида капусты и климата вашего региона. Нужно знать примерную дату высадки в грунт и отнять от нее время, необходимое для выращивания рассады, а также несколько дней на появление всходов.

Именно сроки посева зависят от того, когда вы высаживаете рассаду в открытый грунт. Для расчета берем время от посева до появления первых всходов — в среднем 5–6 дней, — объясняет автор канала"Дом и приусадебный участок".

Когда сеять разные виды капусты: точные сроки

Каждый тип капусты имеет свои особенности и скорость роста рассады, поэтому сеять все виды одновременно не стоит.

Когда сеять раннюю капусту

Рассада растет примерно 45–55 дней. Поскольку ее высаживают в грунт рано — с начала до середины апреля — семена стоит сеять в период с 20 февраля до начала марта. Автор видео рекомендует такие сорта: Этма (раннеспелая), Кантопуста, Фора.

Когда сеять среднеспелую капусту

Срок выращивания рассады составляет 40–50 дней. Ее высаживают в мае, поэтому оптимальное время для посева — вторая и третья декада марта.

Популярным гибридом является Агрессор — среднепоздний, очень устойчивый сорт с кочанами весом 3–5 кг, который хорошо хранится.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Когда сеять позднюю капусту

Рассада растет быстрее всего — примерно 30–40 дней. Поскольку высадка в открытый грунт происходит в конце мая, сеять ее стоит с конца марта до середины апреля.

Когда сеять брокколи и цветную капусту

Цветную капусту высевают партиями с начала марта до середины апреля. Брокколи растет очень быстро — 25–35 дней, поэтому ее можно сеять каждые 2–3 недели, чтобы получать урожай постепенно в течение сезона.

Автор видео рекомендует такие сорта цветной капусты: Немо и Илькар (вегетационный период — 65–70 дней).

Как выбрать хорошую рассаду капусты на рынке: 3 простых признака

Если вы не выращивали рассаду самостоятельно, стоит обратить внимание на несколько признаков, по которым можно оценить ее качество.

Форма листьев. Если листья рассады круглые — головка обычно будет круглой или приплюснутой. Если листья овальные и удлиненные — головка, вероятно, будет иметь более вытянутую форму.

Если листья рассады круглые — головка обычно будет круглой или приплюснутой. Если листья овальные и удлиненные — головка, вероятно, будет иметь более вытянутую форму. Длина ножки. Короткий стебель обычно характерен для ранних сортов. Толстый, длинный стебель и большие листья чаще имеют поздние сорта.

Короткий стебель обычно характерен для ранних сортов. Толстый, длинный стебель и большие листья чаще имеют поздние сорта. Корни. Обязательно проверяйте, чтобы корневая система была хорошо развита.

Правильно выбранное время посева — залог крепкой рассады, которая не перерастет и быстро приживется на грядке. Стоит помнить, что капуста любит прохладу: семена могут прорастать уже при температуре +5 °C, а молодые растения способны выдерживать кратковременные заморозки до –3 °C.

От того, насколько правильно выбран срок посева капусты на рассаду и каким был уход за сеянцами, в значительной степени зависит будущий урожай, — подытоживает автор видео.

