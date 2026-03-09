Укр
Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенность

Алексей Тесля
9 марта 2026, 19:35
Вырастить кукамелон несложно. По способу выращивания он почти не отличается от обычных огурцов.
Что такое кукамелон и в чем его особенность

Вы узнаете:

  • Кукамелон — необычный овощ с экзотическим внешним видом
  • Несмотря на растущую популярность, в магазинах его встретить сложно
  • По способу выращивания этот вид почти не отличается от обычных огурцов

Мексиканский огурец, который также называют мышиным огурцом или кукамелоном — необычный овощ с экзотическим внешним видом.

Его маленькие плоды напоминают мини-арбузы, из-за чего растение часто вызывает удивление, пишет ZielonyOgrodek.

Несмотря на растущую популярность, в магазинах его встретить сложно, поэтому многие садоводы предпочитают выращивать его самостоятельно — в огороде или даже в горшках на балконе.

Научное название этого растения — Melothria scabra. Это вьющаяся лиана, которая образует длинные тонкие побеги до двух метров. Листья у неё крупные и слегка опушённые, а по внешнему виду само растение напоминает обычный огурец или хмель.

Главная особенность кукамелона — его плоды. Они очень маленькие, размером всего несколько сантиметров, но выглядят как крошечные арбузы. Вкус у них необычный: он напоминает огурец с лёгкой кислинкой и фруктовыми нотками, из-за чего его часто сравнивают с сочетанием дыни и лайма.

Чаще всего такие огурчики едят свежими как закуску. Их также добавляют в салаты, подают с сырами, используют в овощных блюдах или маринуют. Кожура у плодов достаточно плотная, но очищать её не нужно — она съедобна и содержит полезные вещества.

Вырастить кукамелон несложно. По способу выращивания он почти не отличается от обычных огурцов. Растению подходят солнечные участки, защищённые от сильного ветра. Оно хорошо растёт как в открытом грунте, так и в контейнерах. Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо пропускать воду.

Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду, однако переувлажнение может привести к загниванию корней. Поскольку кукамелон быстро растёт, ему также требуется подкормка — лучше всего подходят органические удобрения, например компост или биогумус.

Как и большинство лиан, мексиканский огурец желательно выращивать с опорой. Для этого подойдут шпалеры, сетка, верёвка или забор. Побеги цепляются за них усиками и поднимаются вверх. Без опоры растение тоже может расти, но тогда плоды могут соприкасаться с влажной землёй и портиться.

Обычно кукамелон выращивают из семян. Их высевают в апреле в небольшие горшки и держат в тёплом месте. Когда появятся несколько листьев и установится тёплая погода (обычно в мае), рассаду пересаживают в открытый грунт. Семена можно сеять и сразу на грядку, но тогда урожай будет позже.

Первые плоды появляются примерно в июле. Собирать их можно всё лето и до первых осенних заморозков. Регулярный сбор маленьких огурчиков длиной около 2–3 см стимулирует образование новых завязей и повышает урожайность.

Благодаря необычному внешнему виду и приятному вкусу кукамелон способен не только разнообразить блюда, но и стать настоящим украшением сада или балкона.

Самые удачные гибриды огурцов - советы экспертов

Вырастить огурцы без горечи и распространённых болезней вполне возможно. Для этого многие огородники выбирают универсальные гибридные сорта, которые отличаются самоопылением, быстро созревают и дают плоды с приятным вкусом без горечи.

Если грамотно сочетать выращивание в теплице и на открытых грядках, можно получать свежий урожай огурцов практически всё лето — начиная с первых тёплых месяцев и вплоть до поздней осени.

В видео показывают простой способ заготовки огурцов на зиму. Сначала огурцы, зелень и банки тщательно моют, после чего на дно каждой банки кладут укроп, листья смородины и вишни, эстрагон, корень хрена и несколько зубчиков чеснока. Затем банки плотно заполняют огурцами и добавляют немного уксуса в зависимости от объёма тары.

Отдельно готовят рассол из воды, соли и сахара, доводят его до кипения и заливают огурцы, прогревая их всего несколько минут, не доводя до стерилизации. После этого банки сразу закатывают крышками и укутывают в одеяло, чтобы они медленно остывали.

Напомним, ранее сообщалось о пяти сортах огурцов, которые подойдут даже новичкам. Автор рассказал, какие гибриды огурцов дают высокий урожай и не боятся стрессовых условий.

Ранее Главред писал о лучших сортах огурцов для выращивания дома. Как даже зимой вырастить на подоконнике огурцы, которые не уступают летним по вкусу.

Об источнике: ZielonyOgrodek

ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке.

Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

