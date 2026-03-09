Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенность

Вырастить кукамелон несложно. По способу выращивания он почти не отличается от обычных огурцов.

Мексиканский огурец, который также называют мышиным огурцом или кукамелоном — необычный овощ с экзотическим внешним видом.

Его маленькие плоды напоминают мини-арбузы, из-за чего растение часто вызывает удивление, пишет ZielonyOgrodek.

Несмотря на растущую популярность, в магазинах его встретить сложно, поэтому многие садоводы предпочитают выращивать его самостоятельно — в огороде или даже в горшках на балконе.

Научное название этого растения — Melothria scabra. Это вьющаяся лиана, которая образует длинные тонкие побеги до двух метров. Листья у неё крупные и слегка опушённые, а по внешнему виду само растение напоминает обычный огурец или хмель.

Главная особенность кукамелона — его плоды. Они очень маленькие, размером всего несколько сантиметров, но выглядят как крошечные арбузы. Вкус у них необычный: он напоминает огурец с лёгкой кислинкой и фруктовыми нотками, из-за чего его часто сравнивают с сочетанием дыни и лайма.

Чаще всего такие огурчики едят свежими как закуску. Их также добавляют в салаты, подают с сырами, используют в овощных блюдах или маринуют. Кожура у плодов достаточно плотная, но очищать её не нужно — она съедобна и содержит полезные вещества.

Вырастить кукамелон несложно. По способу выращивания он почти не отличается от обычных огурцов. Растению подходят солнечные участки, защищённые от сильного ветра. Оно хорошо растёт как в открытом грунте, так и в контейнерах. Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо пропускать воду.

Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду, однако переувлажнение может привести к загниванию корней. Поскольку кукамелон быстро растёт, ему также требуется подкормка — лучше всего подходят органические удобрения, например компост или биогумус.

Как и большинство лиан, мексиканский огурец желательно выращивать с опорой. Для этого подойдут шпалеры, сетка, верёвка или забор. Побеги цепляются за них усиками и поднимаются вверх. Без опоры растение тоже может расти, но тогда плоды могут соприкасаться с влажной землёй и портиться.

Обычно кукамелон выращивают из семян. Их высевают в апреле в небольшие горшки и держат в тёплом месте. Когда появятся несколько листьев и установится тёплая погода (обычно в мае), рассаду пересаживают в открытый грунт. Семена можно сеять и сразу на грядку, но тогда урожай будет позже.

Первые плоды появляются примерно в июле. Собирать их можно всё лето и до первых осенних заморозков. Регулярный сбор маленьких огурчиков длиной около 2–3 см стимулирует образование новых завязей и повышает урожайность.

Благодаря необычному внешнему виду и приятному вкусу кукамелон способен не только разнообразить блюда, но и стать настоящим украшением сада или балкона.

