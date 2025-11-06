Укр
Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцы

Анна Ярославская
6 ноября 2025, 12:03
Хилое растение можно превратить в пышный букет с помощью натурального удобрения.
Огурцы, фиалка, цветы
Все растения обожают подкормку на основе огурцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Секрет роскошных растений — простое удобрение, которое можно легко приготовить дома
  • Подкормка подходит для всех видов комнатных растений
  • Удобрение на основе огуречных очистков — это кладезь витаминов и микроэлементов

Во всех цветочных магазинах продаются роскошные растения - они цветут яркими и пышными шапочками, с плотными, зелеными, блестящими листьями. Купив такой красивый цветок, люди думают, что таким растение останется и дома. Но через какое-то время они видят, что зеленый любимец начинает желтеть, перестает цвести, чахнет и сохнет.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что в магазинах цветы подкармливают одной секретной подкормкой, и именно поэтому растения у них всегда как с картинки.

видео дня

Автор канала поделился, как приготовить это удобрение дома и в результате добиться роскошного цветения.

Эта подкормка богата микро- и макроэлементами, витаминами и минералами. Она помогает активировать рост и цветение домашних растений. Ею можно подкармливать абсолютно все: герань, пеларгонию, фикусы, денежное дерево, орхидею, фиалки, замиокулькас, даже тещин язык и женское счастье.

"Все эти растения обожают эту подкормку. Подкормите так же, и ваши растения перестанут желтеть, начнут ярко и пышно цвести. Появится много новых блестящих, темно-зеленых листиков. Даже чахлые и слабые моментально пустятся в активный рост и просто фейерверком зацветут. Дома будет цветущий сад", - рассказала цветовод.

По ее словам, это удобрение можно применять и в осенне-зимний период, когда растения впадают в спячку. Они моментально начинают активный рост.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Для приготовления подкормки понадобится пол-литра горячей воды и небольшое количество очистков от огурцов.

Огурцы содержат в себе огромный кладезь полезных макро- и микроэлементов — все то, что нужно растениям для активного роста и пышного цветения.

"Тут и цинк, и марганец, и фосфор, железо, магний, также очень много витаминов группы В, витамин С, витамин А. Растения от такого витаминного коктейля буквально на следующий день уже покажут изменения", - рассказала женщина.

Огуречные очистки нужно настаивать пару часов. Далее в раствор нужно добавить щепотку соль и хорошо перемешать.

Соль помогает сделать подкормку сбалансированной, чтобы не было перекосов в сторону каких-либо микро- или макроэлементов.

Эти раствором нужно подкормить растения: по одной столовой ложке под корень на сухую почву, а потом сразу же пролить водой.

Цветовод утверждает, что эффект от подкормки просто потрясающий и, можно сказать, даже мгновенный.

Смотрите видео - Как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов из огурцов и соли:

Как писал Главред, орхидеи бывают капризными, и не всегда их можно заставить цвести. Однако есть один рецепт домашней подкормки, благодаря которой можно легко и просто добиться шикарного цветения. Натуральная подкормка готовится из простых и доступных ингредиентов, которые есть у каждого на кухне.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

