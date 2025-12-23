В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии: детали смертельной авиакатастрофы

Премьер-министр Ливии подтвердил гибель главы Генштаба Ливии и других представителей высшего военного командования страны.

Главное:

Самолет с начальником Генштаба Ливии исчез с радаров над Анкарой после потери радиосвязи

Воздушное пространство Анкары временно закрыто, власти проводят поисково-спасательные работы на месте падения

Обстоятельства катастрофы еще выясняются

Частный самолет с высшим военным командованием Ливии потерпел крушение вблизи столицы Турции Анкары. Самолет, на борту которого находился начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммад Аль-Хаддад, разбился вскоре после вылета из аэропорта.

Сейчас воздушное пространство Анкары временно закрыто. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба официально подтвердил гибель ключевых фигур обороны Ливии. Помимо начальника Генштаба генерал-лейтенанта Мухаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада, на борту находились:

Командующий сухопутными войсками;

Глава департамента военного производства;

Советник начальника штаба;

Члены экипажа.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что самолет сделал запрос на экстренную посадку над районом Хаймана в Анкаре, но после этого связь не установилась.

"В 20:52 была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10 сегодня вечером и направлялся в Триполи. Дальнейшая информация будет обнародована позже", - говорится в сообщении.

Впоследствии министр сообщил, что обломки самолета были найдены правоохранительными органами в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.

Обломки самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии, разбился над Анкарой.

По предварительной информации, самолет с делегацией Генерального штаба Ливии потерпел техническую неисправность вскоре после взлета из аэропорта Эсенбога. Экипаж подал сигнал SOS и начал разворот обратно в аэропорт.

Во время подготовки к аварийной посадке самолет начал сбрасывать топливо. Власти еще не установили, взрыв произошел в воздухе во время сброса топлива или после падения самолета. Сейчас в месте падения продолжаются поисковые работы.

Ранее Министерство обороны Турции объявило о визите начальника генерального штаба Ливии в Анкару в начале этой недели. Сегодня утром Хаддад встретился с высокопоставленными турецкими военными в Анкаре.

Возле Анкары разбился самолет с начальником штаба Ливии / Фото: скриншот с видео

Видео момента падения самолета начальника штаба Ливии в Анкаре:

