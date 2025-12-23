Укр
Читать на украинском
В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии: детали смертельной авиакатастрофы

Инна Ковенько
23 декабря 2025, 22:28обновлено 23 декабря, 22:58
Премьер-министр Ливии подтвердил гибель главы Генштаба Ливии и других представителей высшего военного командования страны.
В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии: детали смертельной авиакатастрофы
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com? Министерство обороны Турции, скриншот

Главное:

  • Самолет с начальником Генштаба Ливии исчез с радаров над Анкарой после потери радиосвязи
  • Воздушное пространство Анкары временно закрыто, власти проводят поисково-спасательные работы на месте падения
  • Обстоятельства катастрофы еще выясняются

Частный самолет с высшим военным командованием Ливии потерпел крушение вблизи столицы Турции Анкары. Самолет, на борту которого находился начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммад Аль-Хаддад, разбился вскоре после вылета из аэропорта.

Сейчас воздушное пространство Анкары временно закрыто. Об этом сообщает Reuters.

видео дня

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба официально подтвердил гибель ключевых фигур обороны Ливии. Помимо начальника Генштаба генерал-лейтенанта Мухаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада, на борту находились:

  • Командующий сухопутными войсками;
  • Глава департамента военного производства;
  • Советник начальника штаба;
  • Члены экипажа.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что самолет сделал запрос на экстренную посадку над районом Хаймана в Анкаре, но после этого связь не установилась.

"В 20:52 была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10 сегодня вечером и направлялся в Триполи. Дальнейшая информация будет обнародована позже", - говорится в сообщении.

Впоследствии министр сообщил, что обломки самолета были найдены правоохранительными органами в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.

Обломки самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии, разбившегося над Анкарой.
Обломки самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии, разбился над Анкарой.

По предварительной информации, самолет с делегацией Генерального штаба Ливии потерпел техническую неисправность вскоре после взлета из аэропорта Эсенбога. Экипаж подал сигнал SOS и начал разворот обратно в аэропорт.

Во время подготовки к аварийной посадке самолет начал сбрасывать топливо. Власти еще не установили, взрыв произошел в воздухе во время сброса топлива или после падения самолета. Сейчас в месте падения продолжаются поисковые работы.

Ранее Министерство обороны Турции объявило о визите начальника генерального штаба Ливии в Анкару в начале этой недели. Сегодня утром Хаддад встретился с высокопоставленными турецкими военными в Анкаре.

Возле Анкары разбился самолет с начальником штаба Ливии
Возле Анкары разбился самолет с начальником штаба Ливии / Фото: скриншот с видео

Видео момента падения самолета начальника штаба Ливии в Анкаре:

Новость дополняется...

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

