В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии: детали смертельной авиакатастрофы

Главное:
- Самолет с начальником Генштаба Ливии исчез с радаров над Анкарой после потери радиосвязи
- Воздушное пространство Анкары временно закрыто, власти проводят поисково-спасательные работы на месте падения
- Обстоятельства катастрофы еще выясняются
Частный самолет с высшим военным командованием Ливии потерпел крушение вблизи столицы Турции Анкары. Самолет, на борту которого находился начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммад Аль-Хаддад, разбился вскоре после вылета из аэропорта.
Сейчас воздушное пространство Анкары временно закрыто. Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба официально подтвердил гибель ключевых фигур обороны Ливии. Помимо начальника Генштаба генерал-лейтенанта Мухаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада, на борту находились:
- Командующий сухопутными войсками;
- Глава департамента военного производства;
- Советник начальника штаба;
- Члены экипажа.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что самолет сделал запрос на экстренную посадку над районом Хаймана в Анкаре, но после этого связь не установилась.
"В 20:52 была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10 сегодня вечером и направлялся в Триполи. Дальнейшая информация будет обнародована позже", - говорится в сообщении.
Впоследствии министр сообщил, что обломки самолета были найдены правоохранительными органами в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.
По предварительной информации, самолет с делегацией Генерального штаба Ливии потерпел техническую неисправность вскоре после взлета из аэропорта Эсенбога. Экипаж подал сигнал SOS и начал разворот обратно в аэропорт.
Во время подготовки к аварийной посадке самолет начал сбрасывать топливо. Власти еще не установили, взрыв произошел в воздухе во время сброса топлива или после падения самолета. Сейчас в месте падения продолжаются поисковые работы.
Ранее Министерство обороны Турции объявило о визите начальника генерального штаба Ливии в Анкару в начале этой недели. Сегодня утром Хаддад встретился с высокопоставленными турецкими военными в Анкаре.
Видео момента падения самолета начальника штаба Ливии в Анкаре:
Новость дополняется...
