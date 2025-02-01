Еще одна авиакатастрофа: в США разбился самолет с тяжелобольным ребенком

Авария произошла менее чем в 5 километрах от аэропорта.

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В США произошла еще одна авиакатастрофа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, видео: скрин тг-каналов

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Медицинский самолет разбился в США

Все пассажиры на борту пропали без вести

Медицинский транспортный самолет, перевозивший тяжелобольного ребенка, его мать и еще четырех человек, разбился в жилом районе недалеко от Филадельфии через 30 секунд после взлета 31 января около 18:30, сообщает Голос Америки.

Все шестеро пассажиров были гражданами Мексики. Ребенка лечили в Филадельфии из-за угрожающего жизни состояния, а после лечения его должны были доставить домой в Мексику.

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Компания Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет, заявила, что все пассажиры пропали без вести.

"Сейчас мы не можем подтвердить, что кто-то выжил", - говорится в заявлении компании.

По данным Федеральной авиационной администрации (FAA), самолет Learjet 55 вылетел из северо-восточного аэропорта Филадельфии и направлялся в аэропорт Спрингфилд-Бренсон в Миссури. Авария произошла менее чем в 5 километрах от аэропорта. Самолет набрал высоту около 500 метров, прежде чем упал в густонаселенный район.

Падение вызвало масштабный пожар, который охватил несколько жилых домов. Власти пока не имеют точных данных о количестве жертв среди жителей района.

Президент Дональд Трамп отреагировал в соцсети Truth Social, назвав катастрофу "трагической потерей невинных жизней".

Авиакатастрофа в США - последние новости

Как сообщал Главред, два дня назад произошла другая масштабная катастрофа. 29 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование причин аварии в Филадельфии.

Тогда погибли все 64 человека на борту обоих воздушных судов. Как оказалось, на борту были фигуристы РФ. Они возвращались самолетом с чемпионата США по фигурному катанию.

Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил мнение, что катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить. Как заявил глава Штатов, самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт.

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Как вести себя во время авиакатастрофы? Во время авиакатастрофы важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Вот основные правила выживания: Перед вылетом: Оденьтесь правильно - закрытая обувь, одежда с длинными рукавами из натуральных тканей.

Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.

Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета. Во время аварии: Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.

Закройте голову руками, скрестив пальцы.

Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.

Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.

Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим. После удара: Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.

Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.

Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.

Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж. После эвакуации: Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).

Помогите пострадавшим, если это возможно.

Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.

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