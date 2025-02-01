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Еще одна авиакатастрофа: в США разбился самолет с тяжелобольным ребенком

Даяна Швец
1 февраля 2025, 09:56
628
Авария произошла менее чем в 5 километрах от аэропорта.
Самолетокрушение, США авиакатастрофа
В США произошла еще одна авиакатастрофа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, видео: скрин тг-каналов

Ключевое:

  • Медицинский самолет разбился в США
  • Все пассажиры на борту пропали без вести

Медицинский транспортный самолет, перевозивший тяжелобольного ребенка, его мать и еще четырех человек, разбился в жилом районе недалеко от Филадельфии через 30 секунд после взлета 31 января около 18:30, сообщает Голос Америки.

Все шестеро пассажиров были гражданами Мексики. Ребенка лечили в Филадельфии из-за угрожающего жизни состояния, а после лечения его должны были доставить домой в Мексику.

видео дня

Компания Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет, заявила, что все пассажиры пропали без вести.

"Сейчас мы не можем подтвердить, что кто-то выжил", - говорится в заявлении компании.

По данным Федеральной авиационной администрации (FAA), самолет Learjet 55 вылетел из северо-восточного аэропорта Филадельфии и направлялся в аэропорт Спрингфилд-Бренсон в Миссури. Авария произошла менее чем в 5 километрах от аэропорта. Самолет набрал высоту около 500 метров, прежде чем упал в густонаселенный район.

Падение вызвало масштабный пожар, который охватил несколько жилых домов. Власти пока не имеют точных данных о количестве жертв среди жителей района.

Президент Дональд Трамп отреагировал в соцсети Truth Social, назвав катастрофу "трагической потерей невинных жизней".

Авиакатастрофа в США - последние новости

Как сообщал Главред, два дня назад произошла другая масштабная катастрофа. 29 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование причин аварии в Филадельфии.

Тогда погибли все 64 человека на борту обоих воздушных судов. Как оказалось, на борту были фигуристы РФ. Они возвращались самолетом с чемпионата США по фигурному катанию.

Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил мнение, что катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить. Как заявил глава Штатов, самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт.

Больше интересных новостей о США:

Как вести себя во время авиакатастрофы?

Во время авиакатастрофы важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Вот основные правила выживания:

Перед вылетом:

  • Оденьтесь правильно - закрытая обувь, одежда с длинными рукавами из натуральных тканей.
  • Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.
  • Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета.

Во время аварии:

  • Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.
  • Закройте голову руками, скрестив пальцы.
  • Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.
  • Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.
  • Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим.

После удара:

  • Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.
  • Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.
  • Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.
  • Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж.

После эвакуации:

  • Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).
  • Помогите пострадавшим, если это возможно.
  • Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.

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