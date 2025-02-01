Еще одна авиакатастрофа: в США разбился самолет с тяжелобольным ребенком

Ключевое:
- Медицинский самолет разбился в США
- Все пассажиры на борту пропали без вести
Медицинский транспортный самолет, перевозивший тяжелобольного ребенка, его мать и еще четырех человек, разбился в жилом районе недалеко от Филадельфии через 30 секунд после взлета 31 января около 18:30, сообщает Голос Америки.
Все шестеро пассажиров были гражданами Мексики. Ребенка лечили в Филадельфии из-за угрожающего жизни состояния, а после лечения его должны были доставить домой в Мексику.
Компания Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет, заявила, что все пассажиры пропали без вести.
"Сейчас мы не можем подтвердить, что кто-то выжил", - говорится в заявлении компании.
По данным Федеральной авиационной администрации (FAA), самолет Learjet 55 вылетел из северо-восточного аэропорта Филадельфии и направлялся в аэропорт Спрингфилд-Бренсон в Миссури. Авария произошла менее чем в 5 километрах от аэропорта. Самолет набрал высоту около 500 метров, прежде чем упал в густонаселенный район.
Падение вызвало масштабный пожар, который охватил несколько жилых домов. Власти пока не имеют точных данных о количестве жертв среди жителей района.
Президент Дональд Трамп отреагировал в соцсети Truth Social, назвав катастрофу "трагической потерей невинных жизней".
Авиакатастрофа в США - последние новости
Как сообщал Главред, два дня назад произошла другая масштабная катастрофа. 29 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование причин аварии в Филадельфии.
Тогда погибли все 64 человека на борту обоих воздушных судов. Как оказалось, на борту были фигуристы РФ. Они возвращались самолетом с чемпионата США по фигурному катанию.
Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил мнение, что катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить. Как заявил глава Штатов, самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт.
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Как вести себя во время авиакатастрофы?
Во время авиакатастрофы важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Вот основные правила выживания:
Перед вылетом:
- Оденьтесь правильно - закрытая обувь, одежда с длинными рукавами из натуральных тканей.
- Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.
- Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета.
Во время аварии:
- Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.
- Закройте голову руками, скрестив пальцы.
- Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.
- Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.
- Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим.
После удара:
- Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.
- Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.
- Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.
- Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж.
После эвакуации:
- Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).
- Помогите пострадавшим, если это возможно.
- Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.
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