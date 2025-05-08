Такого никогда не было: что необычного произошло на церемонии в Ватикане

В четверг, 8 мая, в Ватикане избрали нового Папу Римского - Льва XIV.

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Папа Римский Лев XIV стал первым, кто выступил с речью / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В Ватикане избрали нового Папу Римского

Лев XIV выступил с собственной речью

Сегодня, 8 мая, в Ватикане избрали Нового Папу Римского. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал имя Лев XIV. Он торжественно вышел на балкон после своего избрания, поздравил людей и выступил с речью.

Новый Папа Римский был тронут и едва не плакал. Но это были эмоции счастья и радости.

видео дня

Следует отметить, что это первый Папа Римский, который подготовил личное обращение к людям и выступил с речью. Ранее Папы только благословляли людей и читали молитву.

Смотрите видео с речью нового Папы Римского Льва XIV:

Речь нового Папы Римского / фото: скриншот

Такое поведение Льва XIV свидетельствует о том, что он будет близким к людям. Он продемонстрировал, что хочет контакта и близкой дистанции с верующими.

Новый Папа Римский - последние новости

Как сообщал Главред, 8 мая стало известно о том, что в Ватикане избрали нового Папу Римского. Об этом свидетельствовал белый дым, который выходил из дымохода Сикстинской капеллы. Вскоре стало известно, что новым Папой Римский стал американец Роберт Фрэнсис Прево.

Также мы рассказывали о том, чем он уникален. Новый духовный лидер взял себе имя Лев XIV. Отмечается, что он стал первым Папой Римским из Северной Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания. Он поздравил его с началом понтификата и подчеркнул, что Украина высоко ценит неизменную позицию Святого Престола относительно уважения к международному праву, осуждения российской военной агрессии и поддержки прав мирного населения.

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