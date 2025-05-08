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В Ватикане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален

Юрий Берендий
8 мая 2025, 20:41обновлено 8 мая, 22:15
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Католический мир впервые возглавил Папа из Северной Америки - Лев XIV, который обещает обновление Церкви в духе близости к людям и глобального диалога.
В Ватикане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален
Что известно о новом Папе Римском / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Что известно о новом Папе Римском
  • Ключевые заявления нового Пару Римского

Католический мир получил нового духовного лидера - Папой Римским стал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV. Таким образом он стал первым Папой Римским из Северной Америки. Его избрание вызвало большой интерес как среди верующих, так и в обществе в целом. Кто он, каким был его путь в Ватикан и какие вызовы будут стоять перед ним в ближайшие годы - далее в материале Главреда.

Биография нового Папы Римского

Как сообщает пресс-служба Ватикана, Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, штат Иллинойс (США) - на момент вступления в должность Папы Римского ему 69 лет. В 1977 году вступил в новициат Ордена Святого Августина в провинции Матери Божьей Доброго Совета в Сент-Луисе.

видео дня

29 августа 1981 года принял торжественные обеты. Окончил Католический богословский университет в Чикаго, получив степень по богословию.

В 27 лет отправился в Рим для изучения канонического права в Папском университете Святого Фомы Аквинского. Священнические рукоположения получил 19 июня 1982 года, а в 1984 году получил лиценциат. После этого служил в миссии в Чулуканасе (Перу) в 1985-1986 годах.

В 1999 году был избран провинциальным настоятелем провинции "Матери Доброго Совета" в Чикаго. Через два с половиной года на очередной Генеральной Капитуле был избран генеральным настоятелем, служение которого вновь было доверено ему на очередной Генеральной Капитуле 2007 года. В октябре 2013 года вернулся в свою провинцию (Чикаго), чтобы служить учителем исповедников и провинциальным викарием.

3 ноября 2014 года Папа Франциск назначил его Апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу, предоставив ему титул епископа Суфар. В 2018 году он стал вторым вице-президентом Перуанской епископской конференции, а затем - членом Конгрегаций по делам духовенства (2019) и епископов (2020). В 2020 году также назначен Апостольским администратором диецезии Кальяо.

30 января 2023 года Папа Франциск назначил кардинала Прево префектом Дикастерии по делам епископов, то есть ответственным за отбор новых епископов и председателем Папской комиссии для Латинской Америки.

Главные заявления нового Папы Римского

Как сообщает ABC News, Роберт Фрэнсис Прево очень близок к видению Франциска относительно окружающей среды, помощи бедным и мигрантам. В 2024 году он сказал, что "епископ не должен быть маленьким принцем, который сидит в своем королевстве, а наоборот, призван быть смиренным, быть близким к людям, которым служит, ходить с ними и страдать вместе с ними".

В интервью Католической службе новостей 2023 года его спросили, как он реагирует на проблемы с епископами или епархиями - на что он ответил, что напоминает священнослужителям об их присяге "жить и работать в сопричастии со Святейшим Отцом".

"Дух синодальности включает в себя потребность и желание слушать не только самого епископа, но и многих людей в епархии, чтобы увидеть, какой наилучший способ способ способствовать развитию аутентичной Церкви в каждой епархии в мире", - сказал он тогда.

Он также выразил поддержку решению Папы Франциска о допущении разведенных и повторно женатых католиков к Святому Причастию. В то же время его поддержка разрешения на благословение однополых пар была сдержанной.

Как сообщает Sky News, несмотря на длительное табу на избрание американца Папой из-за влияния США на мировой арене, Лео рассматривали как компромиссного кандидата. Его служение в Перу позволяет воспринимать его как фигуру с более широкой международной перспективой, чем просто американского претендента.

Избрание нового Папы Римского - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, сегодня, 8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского - над Сикстинской капеллой поднялся традиционный белый дым, символизирующий завершение конклава. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на прямую трансляцию. В соцсетях уже активно распространяется видео с момента появления белого дыма.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового Папу Римского Льва XIV с началом его понтификата, опубликовав соответствующее обращение в Telegram.

Напомним, предыдущий Папа Франциск, который в последнее время имел проблемы со здоровьем, умер 21 апреля в Ватикане.

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