Делегация ЕС везет во Львов неожиданные новости: СМИ раскрыли подробности

Делегация ЕС во Львове презентует два решения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте в материале:

Какие решения ЕС объявят во Львове уже завтра

Что известно о финансировании оборонной промышленности

Как будет работать будущий Трибунал для преступлений

Во Львов 9 мая ожидается визит большой делегации высокопоставленных чиновников Европейского Союза, включая руководство Еврокомиссии и представителей стран-членов ЕС. Во время визита будет объявлено о двух ключевых решениях, важных для Украины.

видео дня

Об этом сообщила вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кая Каллас на пресс-конференции.

"Завтра мы едем в Украину, и мы собираемся выделить 1 миллиард для украинской оборонной промышленности", - заявила Каллас.

Речь идет об отдельной инициативе в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины, начатую Данией. Средства будут предоставляться государствами-членами ЕС. Как подчеркнула Каллас, эта программа не связана с другой инициативой - по поставкам боеприпасов, которая сейчас еще в работе.

Кроме того, Евросоюз планирует объявить об окончательном политическом одобрении создания Трибунала для расследования военных преступлений и преступления агрессии.

Реклама

"Мы также завтра предоставим окончательное политическое одобрение учреждению Трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии", - подчеркнула она.

По словам Каллас, ключевые технические договоренности уже достигнуты в рамках так называемой Core Group. Решение будет оформлено под эгидой Совета Европы, и генеральный секретарь организации присоединится к мероприятию дистанционно.

"Безнаказанности за российские преступления не будет", - подчеркнула она.

Реклама

Также она добавила, что другие страны могут присоединиться к этому процессу со временем, а уже сейчас действует Реестр военных преступлений и сформирована техническая база для функционирования будущего Трибунала.

Политика - новости по теме

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

Читайте также:

Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред