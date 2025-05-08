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Делегация ЕС везет во Львов неожиданные новости: СМИ раскрыли подробности

Руслан Иваненко
8 мая 2025, 22:07
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9 мая во Львове могут презентовать решение о военной помощи и запуск международного правосудия.
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Кая Каллас
Делегация ЕС во Львове презентует два решения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте в материале:

  • Какие решения ЕС объявят во Львове уже завтра
  • Что известно о финансировании оборонной промышленности
  • Как будет работать будущий Трибунал для преступлений

Во Львов 9 мая ожидается визит большой делегации высокопоставленных чиновников Европейского Союза, включая руководство Еврокомиссии и представителей стран-членов ЕС. Во время визита будет объявлено о двух ключевых решениях, важных для Украины.

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Об этом сообщила вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кая Каллас на пресс-конференции.

"Завтра мы едем в Украину, и мы собираемся выделить 1 миллиард для украинской оборонной промышленности", - заявила Каллас.

Речь идет об отдельной инициативе в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины, начатую Данией. Средства будут предоставляться государствами-членами ЕС. Как подчеркнула Каллас, эта программа не связана с другой инициативой - по поставкам боеприпасов, которая сейчас еще в работе.

Кроме того, Евросоюз планирует объявить об окончательном политическом одобрении создания Трибунала для расследования военных преступлений и преступления агрессии.

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"Мы также завтра предоставим окончательное политическое одобрение учреждению Трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии", - подчеркнула она.

По словам Каллас, ключевые технические договоренности уже достигнуты в рамках так называемой Core Group. Решение будет оформлено под эгидой Совета Европы, и генеральный секретарь организации присоединится к мероприятию дистанционно.

"Безнаказанности за российские преступления не будет", - подчеркнула она.

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Также она добавила, что другие страны могут присоединиться к этому процессу со временем, а уже сейчас действует Реестр военных преступлений и сформирована техническая база для функционирования будущего Трибунала.

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Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

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Кто такая Кая Каллас?

Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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