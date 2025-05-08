Россия открывает двери Китаю: СМИ рассказали, что попросил Путин у Си Цзиньпина

Президент РФ заверил, что Россия создаст комфортные условия для китайских производств и инвестиций.

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Китай воздерживается от значительных инвестиций в российскую экономику / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Путин подчеркнул, что Россия готова обеспечить комфортные условия для китайских компаний

Экспорт сырья в Китай достиг рекордов, но инвестиционный поток снизился

Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия поддерживает расширение китайских производств на своей территории. Об этом сообщает The Moscow Times.

"Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - отметил Путин. видео дня

Президент страны-агрессора добавил, что Россия готова создать "комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России" и считает российско-китайские отношения "образцом межгосударственного общения в 21 веке".

Глава Кремля также сообщил, что экспорт российского минерального сырья в Китай достиг рекордных объемов.

"В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи - по экспорту сжиженного природного газа", - добавил он.

Китай / Инфографика: Главред

Однако, как отмечает издание, Китай, который стал крупнейшим торговым партнером РФ после начала войны в Украине, пока воздерживается от значительных инвестиций в российскую экономику.

По данным Центробанка РФ, с начала полномасштабного вторжения экономика России потеряла 57% иностранных инвестиций, и их общий объем снизился до $216 млрд - самого низкого уровня с 2009 года.

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно данным украинской разведки и СБУ, Китай поставляет России артиллерийские снаряды, порох и приобщается к производству оружия на ее территории.

В ответ на это 18 апреля Министерство иностранных дел Китая опровергло такие обвинения. Как передает Reuters, представитель Линь Цзянь назвал слова Зеленского необоснованными.

В то же время экс-сотрудник западной разведки сообщил агентству, что около 200 китайских военных воюют на стороне России в Украине. Двое американских чиновников подтвердили, что таких солдат более сотни. Зеленский также заявил о более 150 китайцах, причастных к боевым действиям, и отметил, что двух из них недавно взяли в плен украинские силы.

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Кто такой Си Цзиньпин? Си Цзиньпин - китайский государственный, политический и партийный деятель. Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР, и председатель Центрального военного совета КНР и Компартии. В 2016 году партия присвоила ему титул "основного" лидера, поскольку Си занимает руководящие должности в партии, армии, и является главой государства, пишет Википедия.

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