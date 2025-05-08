Китай может начать давить на Россию для завершения войны - названо условие

Китай имеет рычаги влияния на Россию, но без реального желания со стороны Кремля - прекратить войну против Украины не получится, отметил Морозов.

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Китай может начать давить на Россию для завершения войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем сказал Морозов:

Китай не будет давить на Россию, ведь придерживается другого подхода

У КНР есть инструменты влияния на РФ

Россия не хочет окончания войны

Глава КНР Си Цзиньпин в рамках визита в Москву не будет никоим образом давить на Кремль. Китай имеет инструменты давления на Россию, но без желания российского диктатора и военного преступника Путина войну остановить не удастся. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его словам, Китай никогда не стал бы давить на Кремль, поскольку придерживается совсем другого подхода во внешней политике. Вместо давления он предоставляет партнерам выгодные предложения, например, финансирует крупные инфраструктурные проекты.

В контексте войны в Украине Пекин неоднократно подчеркивал, что окончательное решение зависит от Москвы, и этот подход, по его мнению, имеет свою логику.

В то же время Морозов признает, что Китай все же имеет определенные рычаги влияния на российские власти.

"Но в Пекине, я думаю, хорошо понимают, что одними мерами давления войну не остановить. Нужно добиться от руководства страны реального желания ее завершить. А Путин, как мы видим, этого желания не проявляет. Он ясно демонстрирует, что не собирается завершать войну", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о проблемах, которые возникнут у Путина в 2025 году:

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно данным украинской разведки и СБУ, Китай поставляет России артиллерийские снаряды, порох и приобщается к производству оружия на ее территории.

В ответ на это 18 апреля Министерство иностранных дел Китая опровергло такие обвинения. Как передает Reuters, представитель Линь Цзянь назвал слова Зеленского необоснованными.

В то же время экс-сотрудник западной разведки сообщил агентству, что около 200 китайских военных воюют на стороне России в Украине. Двое американских чиновников подтвердили, что таких солдат более сотни. Зеленский также заявил о более 150 китайцах, причастных к боевым действиям, и отметил, что двоих из них недавно взяли в плен украинские силы.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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