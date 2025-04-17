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РФ определила цели для наступления: Зеленский назвал новую роль Китая в войне

Юрий Берендий
17 апреля 2025, 21:49обновлено 17 апреля, 23:37
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Зеленский отметил, что россияне пытаются увеличивать давление на Украину, в частности пытаясь концентрировать войска для наступления на новых направлениях.
РФ определила цели для наступления: Зеленский назвал новую роль Китая в войне
Зеленский назвал стратегические цели РФ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какова новая роль Китая в войне
  • Какие стратегические цели нового наступления РФ
  • Когда Украина и США подпишут меморандум по полезным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг в рамках которого очертил стратегические цели России, которая готовится к новым наступательным действиям и рассказал детали о соглашении с США по полезным ископаемым, которое может быть подписано уже сегодня.

Главред собрал главные заявления президента Зеленского во время брифинга.

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Китай помогает РФ оружием

Кроме этого, Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и СБУ, Китай поставляет России артиллерийские боеприпасы и порох, а также участвует в производстве вооружения на территории РФ.

"Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодня мы имеем информацию общую от СБУ, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе... Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - рассказал глава государства.

Президент напомнил, что во время разговора с Си Цзиньпинем тот уверял, что Пекин не будет помогать Москве с оружием. Однако, по словам Зеленского, на сегодня есть факты, которые свидетельствуют об обратном и это вызывает беспокойство.

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Какова позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика: Главред

Детали переговоров в Париже

Украинская делегация в Париже ведет переговоры по миротворческой миссии, гарантиям безопасности и соблюдению режима прекращения огня, включая случаи его нарушения со стороны России.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно консультаций между европейскими и американскими представителями.

"Мы обсуждаем на уровне NSA (политических советников - ред.) четырех стран гарантии безопасности. Есть Британия, Франция, Украина и Германия. Была такая встреча. Далее есть встреча на уровне министров обороны. У нас поехала бригада - министр иностранных дел, глава Офиса (Президента) и министр обороны. Министр обороны работает с министром обороны Франции, у них отдельные встречи. Далее есть встреча министров иностранных дел четырех стран", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

По его словам, во время переговоров было четко указано, что ни украинская, ни французская стороны не уполномочены обсуждать территориальные вопросы Украины.

"Их мандат - прекращение огня, включая различные форматы, желательно - полное прекращение огня, безусловное, но можно обсуждать и безусловное прекращение огня по гражданской инфраструктуре, энергетике, по морю - что мы до этого обсуждали. Украина готова к полному прекращению огня, как мы это демонстрировали после предложения США", - заявил Зеленский.

Также Зеленский сообщил о еще одной встрече на уровне министров обороны, в которой от Украины принимают участие глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Он добавил, что еще будет отдельная встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран и совместное совещание с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

"Что мы обсуждаем? Контингент и гарантии безопасности и соответствующую коалицию, о которой вы знаете - это отдельная наша наработка, а также обсуждается вопрос режима прекращения огня, срывов прекращения огня с российской стороны по нашему мнению. Не знаю, чем закончится встреча, мы услышим все стороны, будем знать все детали", - сообщил президент.

Судьба 5-ти регионов Украины и ответ Виткоффу

Президент Владимир Зеленский считает, что заявления посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа о возможности включения украинских территорий в условия "мирного соглашения" отражают российские нарративы. Глава государства подчеркнул, что позиция Украины неизменна - временно оккупированные территории не признаются российскими.

"Считаю, что господин Виткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он - сознательно или бессознательно, я не знаю - распространяет российские нарративы", - добавил он.

уиткофф
Стивен Уиткофф / Фото: скриншот

Зеленский также отметил, что Уиткофф не имеет никаких полномочий обсуждать вопросы, касающиеся украинских территорий, поскольку они принадлежат украинскому народу.

"Поэтому вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", - подытожил президент.

Зеленский ответил Трампу на заявление об ударе по Сумах

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ракетный удар России по Сумах 13 апреля нельзя считать "ошибкой", как это охарактеризовал президент США Дональд Трамп. По словам Зеленского, обстрел осуществлялся не однократно, а несколькими ракетами, причем с использованием кассетных боеприпасов.

Он подчеркнул, что целью стала не прифронтовая зона, а мирный город, поэтому называть эту операцию ошибкой неправильно.

"Я объясню почему. Мы целимся в этого человека, хотели в ребенка, а попали в его мать.... Извините, это убийство и этот удар шел сюда, в центр. Он не шел на фронт и рассказывать истории, как "я-то (Путин - ред.) бью по фронту, но это ошибка, извиняюсь"... Когда ты бьешь в центр города, бьешь ракетами, не одной... А если не одна, то это уже не ошибка. И еще, кажется, в Сумах была кассетная история. Кассетные вещи применяются, когда мы хотим нанести какой удар? Каких потерь мы хотим от той стороны, по которой бьем?" - отметил президент.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Удары по энергетике уменьшились, но есть нюанс

Россия сократила количество ударов по украинской энергетической инфраструктуре, но в то же время усилила атаки на другие гражданские объекты.

Президент Владимир Зеленский отметил, что несмотря на частичное уменьшение обстрелов энергетических объектов, Россия не придерживается договоренностей о прекращении атак. По его словам, он поручил Службе внешней разведки вместе с чиновниками информировать США о каждом нарушении со стороны РФ.

Зеленский также отметил, что российская сторона направляет ложную информацию о якобы украинских ударах по энергетической инфраструктуре, что не соответствует реальности.

"Мы увидели документ, который "русские" отправляли в США. Лавров отправлял, что мы били по их энергетике. Что не соответствует действительности, хотя они что-то там расписывают, придумывают. Они творческие. Они уменьшили удары по энергетике - факт, но я хотел бы чтобы мы обратили внимание вот на что: количество ударов Россия не уменьшила", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно пытается создать впечатление якобы уменьшения атак на украинскую энергетическую систему, хотя на самом деле продолжает наносить удары в той же интенсивности.

По его словам, оккупанты ежедневно применяют такое же количество дронов и ракет, в том числе баллистических, просто смещая фокус с энергетических объектов на другие элементы гражданской инфраструктуры.

О целях наступления РФ

Президент Зеленский заявил, что цель нынешних наступательных действий России заключается в том, чтобы создать дополнительное давление, чтобы получить выгодные условия для потенциальных переговоров. По его словам, Москва пытается укрепить свои позиции на уже частично или полностью оккупированных территориях и одновременно ищет союзников среди других стран.

"Чтобы добиться этой цели, им нужно действовать и на других направлениях, чтобы продемонстрировать нашим партнерам, что Россия - страна компромиссов. Для этого они желают использовать успехи на других территориях. Здесь мы уже говорим о Сумах, где идет большое накопление военное, почему они в этом направлении действуют, и они Чернигов обстреливают также неслучайно. Мы не даем сконцентрировать напротив Чернигова, достаточно напротив Харькова, достаточно напротив Запорожья войск", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что хоть на Сумском направлении Россия уже сосредоточила более 60 тысяч военных, для масштабного наступления этих сил все еще недостаточно.

О соглашении с США по полезным ископаемым

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут подписать в онлайн-формате меморандум о намерениях по заключению соглашения в сфере полезных ископаемых.

Он отметил, что несколько дней назад американская сторона предложила перейти к подписанию меморандума о намерениях, пока продолжается юридическая проработка. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона настроена конструктивно.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Что предусматривало рамочное соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым / Инфографика: Главред

"Поэтому меморандум о намерениях, а не само не само соглашение, может быть подписано онлайн сегодня. Я считаю, что меморандум - это важный первый шаг", - сказал Зеленский.

Также президент напомнил, что технические переговоры в Вашингтоне 11-12 апреля прошли продуктивно. Сейчас, по его словам, над текстом документа работают украинские и американские специалисты, а процесс координирует вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

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