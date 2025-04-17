Порох, артиллерия и не только: Зеленский заявил о поставках оружия из Китая в РФ

Кратко:
- Зеленский заявил о поставках Китаем артиллерии и пороха РФ
- СБУ и разведка имеют доказательства военного сотрудничества Китая и России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и Службы безопасности Украины, Китай поставляет Российской Федерации оружие. В частности, речь идет об артиллерии и порохе. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.
"Важная информация, не очень приятная. Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. И мы готовы будем говорить об этом подробно. На сегодня мы имеем общую информацию от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии", - подчеркнул Зеленский.видео дня
Президент также напомнил, что во время личного разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем тот обещал, что Пекин не будет поставлять оружие Москве.
"Но, к сожалению, мы видим сейчас другую информацию. У нас уже есть факты об этой работе Китая и России на усиление их обороноспособности. И это - плохие факты", - добавил он.
По словам Зеленского, более детальные данные могут быть обнародованы уже на следующей неделе. Речь идет, в частности, об информации, что представители Китая могут участвовать в производстве некоторых видов вооружения непосредственно на территории России.
Китайские военнопленные в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, двое граждан КНР, которые были захвачены украинскими военными в плен, заявили во время пресс-конференции, что не намеревались участвовать в войне против Украины.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена удерживать пленных бессрочно и готова рассмотреть возможность их обмена.
В то же время, по информации The Times, Россия завербовала не менее 150 китайских граждан для участия в боевых действиях против Украины и у Киева есть соответствующие доказательства.
- В Китае прокомментировали участие своих военнослужащих в войне против Украины
- Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие
- Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины
Что известно о китайских бронемашинах ZFB-05
ZFB-05 Xinxing (китайск: 新星; пиньинь: Xīnxīng; букв. "новая звезда") - китайский бронетранспортёр, разработанный главным образом для сухопутных войск Народно-освободительной армии, Народной вооружённой полиции, полицейских сил, китайских миротворцев ООН и на экспорт, отмечает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред