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Порох, артиллерия и не только: Зеленский заявил о поставках оружия из Китая в РФ

Руслан Иваненко
17 апреля 2025, 21:20
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СБУ и разведка зафиксировали участие Китая в военном усилении РФ.
Китай, Зеленский
Китай, по данным СБУ, поставляет оружие России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Кратко:

  • Зеленский заявил о поставках Китаем артиллерии и пороха РФ
  • СБУ и разведка имеют доказательства военного сотрудничества Китая и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и Службы безопасности Украины, Китай поставляет Российской Федерации оружие. В частности, речь идет об артиллерии и порохе. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

"Важная информация, не очень приятная. Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. И мы готовы будем говорить об этом подробно. На сегодня мы имеем общую информацию от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также напомнил, что во время личного разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем тот обещал, что Пекин не будет поставлять оружие Москве.

"Но, к сожалению, мы видим сейчас другую информацию. У нас уже есть факты об этой работе Китая и России на усиление их обороноспособности. И это - плохие факты", - добавил он.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Китай / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, более детальные данные могут быть обнародованы уже на следующей неделе. Речь идет, в частности, об информации, что представители Китая могут участвовать в производстве некоторых видов вооружения непосредственно на территории России.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, двое граждан КНР, которые были захвачены украинскими военными в плен, заявили во время пресс-конференции, что не намеревались участвовать в войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена удерживать пленных бессрочно и готова рассмотреть возможность их обмена.

В то же время, по информации The Times, Россия завербовала не менее 150 китайских граждан для участия в боевых действиях против Украины и у Киева есть соответствующие доказательства.

Что известно о китайских бронемашинах ZFB-05

ZFB-05 Xinxing (китайск: 新星; пиньинь: Xīnxīng; букв. "новая звезда") - китайский бронетранспортёр, разработанный главным образом для сухопутных войск Народно-освободительной армии, Народной вооружённой полиции, полицейских сил, китайских миротворцев ООН и на экспорт, отмечает Википедия.

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