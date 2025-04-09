Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

Президент уже передал соответствующую информацию о вероятном обмене.

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Украина готова обменять китайских пленных на украинских / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Украинские защитники взяли в плен двух военных из Китая. Сейчас СБУ проводит допросы этих пленных. Украина не намерена их держать здесь до последнего и готова согласиться на обмен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает УНИАН.

Украина хочет обменять китайских военных на украинских военнопленных, находящихся в российском плену.

"Готовы. Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть. Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то там дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленных меняем только на украинских воинов", - сказал Зеленский.

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Участие военных КНР в войне против Украины - что известно

Как сообщал Главред, 8 стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.

Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях. Он также подчеркнул, что Китай всегда призывал своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах.

Кроме этого, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс назвала эти новости "тревожными". Она отметила, что Китай является крупным спонсором России в войне, поскольку поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых для ведения боевых действий.

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