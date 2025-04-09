Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

Ангелина Подвысоцкая
9 апреля 2025, 23:41
363
Президент уже передал соответствующую информацию о вероятном обмене.
Зеленский, китайские военные
Украина готова обменять китайских пленных на украинских / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Украинские защитники взяли в плен двух военных из Китая. Сейчас СБУ проводит допросы этих пленных. Украина не намерена их держать здесь до последнего и готова согласиться на обмен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает УНИАН.

Украина хочет обменять китайских военных на украинских военнопленных, находящихся в российском плену.

"Готовы. Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть. Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то там дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленных меняем только на украинских воинов", - сказал Зеленский.

видео дня

Участие военных КНР в войне против Украины - что известно

Как сообщал Главред, 8 стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие
Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях. Он также подчеркнул, что Китай всегда призывал своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах.

Кроме этого, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс назвала эти новости "тревожными". Она отметила, что Китай является крупным спонсором России в войне, поскольку поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых для ведения боевых действий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский КНР вторжение России
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

00:26Политика
Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцев

Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцев

00:01Война
Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

23:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

Последние новости

00:54

Ракеты собирают не только для атак: СНБО бьет тревогу из-за агрессивных планов РФ

00:37

Звезда "Злых духов" и "Памфира" рассказал, готов ли вступать в ВСУ: "Есть чувство вины"

00:26

Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

00:01

Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцевФотоВидео

09 апреля, среда
23:41

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
23:04

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

22:55

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:54

"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

22:47

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

Реклама
22:17

Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Зеленский созвал военное командование: обсуждали все направления фронта

21:50

"Сепар, который родился в Украине": Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

21:49

Путинист Филипп Киркоров устроил праздник после смерти отца - детали

21:40

"Прекратите стучать пальцем": Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

21:26

Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

21:22

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

20:53

Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

20:50

Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

20:43

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

Реклама
20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

19:57

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

19:49

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:39

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

19:36

Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

19:14

"Не медлите": Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

19:12

Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США

19:10

США на пороге "майдана": куда катится Америка с подачи Трампамнение

19:06

Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

18:51

Имеет большое значение: почему на Пасху красят яйца в красный цветВидео

18:43

Исчезновение тела Богдана Хмельницкого: кто за этим стоит и где оно сейчасВидео

18:38

Доллар набирает обороты: сколько теперь стоит валюта в банках

18:22

РФ увеличивает количество войск: офицер сообщил об опасности нового наступления

18:22

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивитВидео

18:04

Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

18:02

Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

17:50

РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

17:43

Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

Реклама
17:30

Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

17:29

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:23

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

17:19

Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрокаВидео

17:16

Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

17:07

Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

16:33

Вымирание динозавров было до падения астероида: ученые развеяли миф

16:30

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в пленВидео

16:21

Как пройти маршрут МРЭО в Белой Церкви: инструкция для будущих водителейВидео

16:11

Как размножить смородину весной: уникальный способ с 100% приживаемостью

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбищеКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять