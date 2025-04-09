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Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

Руслана Заклинская
9 апреля 2025, 22:47
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Зеленский подчеркнул, что Путина необходимо ставить в условия, при которых он будет вынужден выполнять свои обещания.
Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский
Трамп разозлен тем, что Путин не выполняет обещания / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Прекращение огня в Украине является идеей Дональда Трампа
  • Трамп очень раздражен из-за невыполнения обещаний о прекращении огня Путиным
  • Путина нужно поставить в условия, которые заставили бы его выполнить обещания

Прекращение огня в Украине является идеей президента США. Дональд Трамп очень раздражен из-за невыполнения российским диктатором Владимиром Путиным обещаний относительно режима тишины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет УНИАН.

"Прекращение огня в Украине - это идея Трампа. Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздраженность его больше, чем мы представляем. Украина поддерживает его план безусловно. А Путин делает все вопреки", - сказал он.

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Глава государства верит, что Трамп в какой-то момент отреагирует на то, что Путин снова не придерживается своих обещаний.

"И надо Путина ставить в соответствующие условия, после которых Путин будет выполнять свои обещания тому или иному лидеру, в данном случае Трампу. И мне бы очень хотелось, чтобы это время наступило быстрее. Потому что это время быстрее приведет нас к каким-то решительным шагам. Кроме санкций, принуждения к безусловному прекращению огня, к дипломатии и дипломатическому пути, который приведет к окончанию войны. Хочется в это верить", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова делать все возможное для достижения этого. Зеленский также отметил, что удары РФ по украинским городам, в частности по Кривому Рогу, вызвали шок у многих людей в США и эти сигналы доходят до Белого дома.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Напомним, эксперты Института изучения войны проанализировали возможность заключения соглашения между США, Украиной и РФ о полном прекращении огня в ближайшие три недели. Они отметили, что президент США Дональд Трамп указал на "психологический дедлайн" для Путина, после которого Россия должна согласиться на соглашение.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли обвинения РФ в нарушении энергетического перемирия. Россия распространила лживые заявления о якобы 14 атаках Сил обороны Украины на энергетическую инфраструктуру 4 апреля.

Как сообщал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля). Администрация Трампа разочарована тактикой затягивания времени со стороны Кремля и готовится оказать давление на Москву и Киев для достижения перемирия.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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