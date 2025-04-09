'Сепар, который родился в Украине': Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

Спецпредставитель Путина активно занимается вопросом предоставления доступа США к российским недрам и пытается снять санкции с РФ, отметил Зеленский.

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Зеленский высказался о спецпредставителе РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Россияне пытаются разморозить экономические связи

Спецпредставитель Путина, в частности, занимается вопросом разблокировки части замороженных активов РФ

Дмитриев, который родился в Украине, является "сепаром"

Спецпредставитель Путина украинского происхождения Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по разблокированию санкций и доступа к российским недрам. Об этом президент Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает Суспільне.

Зеленский отметил, что Кирилл Дмитриев выполняет именно такие функции, ведь возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. Он имеет тесные связи со странами Ближнего Востока, которые, по мнению президента, могут выступать своеобразными гарантами его надежности. Кроме того, Дмитриев поддерживает контакты и с американской стороной.

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"Что россияне делают? Кроме того, что они пустой документ предложат американцам, просто чтобы показать, что с украинцами сложно с соглашением, а они, мол, готовы. Мы точно понимаем, что пустой он будет, потому что энергетику они не отдадут. А вот там, где у них нет технологий, вот там они могут что-то предложить", - сказал президент.

Он заключает, что общая схема выглядит как попытка постепенного размораживания экономических связей. В частности, речь идет о стремлении снять санкции с отдельных лиц, которые будут отвечать за определенные направления, например, поставки российских полезных ископаемых, которые могут быть предложены в рамках договоренностей.

По мнению Зеленского, именно через Дмитриева Россия ведет переговоры с США о возможных путях частичного разблокирования замороженных активов.

Президент пояснил, что полностью снять заморозку этих средств Россия не способна. Однако может действовать иначе, например, среди 300 миллиардов долларов замороженных в ЕС активов, есть суммы по 2-3-5 миллиардов, принадлежащих конкретным лицам.

Зеленский привел пример, что с помощью посредничества кого-то в Европе санкции снимаются, после чего эти активы продаются в виде долга кому-то из стран Ближнего Востока.

"Например, что-то стоит пять миллиардов, продается за три. А уже страна Ближнего Востока, имея эти долги юридически, может работать с европейскими институциями, чтобы оттуда из общей суммы забрать эти пять себе. Вот эту цепочку продвигает господин Дмитриев, сепар, который в Украине родился", - говорит Зеленский.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия активизировала боевые действия на Сумском и Харьковском направлениях. По словам военного эксперта и офицера резерва ВСУ Андрея Крамарова, такие действия свидетельствуют о подготовке врага к новому наступлению и попытке изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

Непрерывные атаки на мирные украинские города являются очередным подтверждением того, что Россия не заинтересована в достижении мирного урегулирования. Об этом заявил президент Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов Николай Волковский.

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало сообщение о пленных китайских военнослужащих в Донецкой области. Во время брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не отправлял своих военных в Украину для участия в боевых действиях.

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Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октября стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержки своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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