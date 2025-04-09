РФ увеличивает количество войск: офицер сообщил об опасности нового наступления

Враг применяет не классическую тактику наступления, а пытается распылить ресурсы ВСУ.

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Офицер озвучил главную цель нового наступления врага / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

Что сказал Крамаров:

Оккупантам нужно растянуть силы и средства украинских военных

РФ увеличивает количество войск, чтобы перебросить свои силы на приоритетные направления

Оккупационная армия страны-агрессора России активизировалась на Сумском на Харьковском направлениях. Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV рассказал, для чего враг идет в новое наступление.

По его словам, на этот раз противник решил использовать вместо классического наступления распыление ресурсов украинских военных. Оккупанты хотят создать новые места напряжения для ВСУ.

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Крамаров отметил, что во время прошлогоднего наступления на Харьковщину россияне также хотели оттянуть украинские резервы, но у них не хватило для этого ресурсов.

На этот раз враг меняет подход и увеличивает количество личного состава. На Харьковщину противник уже стянул свои резервы, ведь до этого он пытался выбить ВСУ с плацдарма в Курской области РФ.

"После этого оставался выбор - либо перебрасывать силы в Донецкую область, либо давить на Сумскую и Харьковскую. Они выбрали второй вариант", - подытожил военнослужащий.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Ранее стало известно, что о наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Накануне сообщалось, что подразделениям Сил обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции в Донецкой области. По данным аналитиков DeepState украинским защитникам удалось восстановить позиции возле Котлиного.

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В прошлом - сотрудник банковской сферы.

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