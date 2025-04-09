Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление

О наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить, говорит Андрей Коваленко.

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Враг активизировался в направлении Сумщины и Харьковщины

О наступлении РФ на Сумы и Харьков пока говорить нельзя

Российские оккупационные войска активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей.

Однако о наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить, заявил в Telegram глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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"Не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом. Россияне действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, уже довольно давно", - написал он.

При этом глава ЦПД обратил внимание на то, что о наступлении РФ на Сумы и Харьков "пока говорить точно нельзя".

"Совсем разные вещи. Не стоит точно искажать слова военных, нужно верно их толковать", - добавил Коваленко.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Отвечая на вопрос по поводу заявления президента Владимира Зеленского о подготовке РФ к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, Сырский сказал: "Президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось".

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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